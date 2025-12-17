Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Можно ли Латвии выйти из Стамбульской конвенции без последствий?

17 декабря, 2025

LETA

Венецианская комиссия считает, что Латвия юридически может денонсировать Стамбульскую конвенцию, но рекомендует этого не делать. Такой шаг, по оценке экспертов, обычно снижает гарантии защиты прав человека, а национальное регулирование может не закрыть все пробелы в предотвращении насилия.

Комиссия указала, что отказ от международных правозащитных договоров должен проходить строго по процедуре, быть тщательно обоснованным и соответствовать принципам демократии и правового государства. Политические, идеологические, экономические и другие мотивы сами по себе не считаются достаточным оправданием. Отдельно подчеркивается роль GREVIO как независимого механизма мониторинга в сфере насилия против женщин и домашнего насилия.

Заключение подготовили по запросу министра юстиции Инесе Либиня Эгнере. Министр ранее предупреждала, что в случае денонсации Латвия стала бы единственной страной ЕС, которая в одностороннем порядке вышла из конвенции Совета Европы о защите основных прав. На фоне споров у Сейма прошли акции протеста: сначала около 5000 человек, затем не менее 10 000. После обращения президента Эдгара Ринкевичса большинство депутатов решило отложить вопрос на срок текущего созыва.

Стамбульская конвенция действует в Латвии с 1 мая 2024 года.

