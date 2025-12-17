Можно ли Латвии выйти из Стамбульской конвенции без последствий?

Комиссия указала, что отказ от международных правозащитных договоров должен проходить строго по процедуре, быть тщательно обоснованным и соответствовать принципам демократии и правового государства. Политические, идеологические, экономические и другие мотивы сами по себе не считаются достаточным оправданием. Отдельно подчеркивается роль GREVIO как независимого механизма мониторинга в сфере насилия против женщин и домашнего насилия.

Заключение подготовили по запросу министра юстиции Инесе Либиня Эгнере. Министр ранее предупреждала, что в случае денонсации Латвия стала бы единственной страной ЕС, которая в одностороннем порядке вышла из конвенции Совета Европы о защите основных прав. На фоне споров у Сейма прошли акции протеста: сначала около 5000 человек, затем не менее 10 000. После обращения президента Эдгара Ринкевичса большинство депутатов решило отложить вопрос на срок текущего созыва.

Стамбульская конвенция действует в Латвии с 1 мая 2024 года.