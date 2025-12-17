Skoda Group готова бороться за поезда для Rail Baltica

«Коротко - это означает обеспечить сервисное превосходство, а также фактически создать здесь определенный узел или подузел - центр сборки, который Skoda начала развивать из-за условий, созданных войной. Это позволяет смотреть и на более быстрые поезда, которые будут нужны».

Новотный добавил, что конкуренция выгодна заказчикам и пассажирам, но проекты такого масштаба обходятся очень дорого.

«Надо понимать, что проекты такого типа очень, очень дорогие».

Председатель правления AS «Pasažieru vilciens» Райтс Нешпорс ранее сообщил, что закупку подвижного состава для Rail Baltica планируют объявить в конце января 2026 года. Страны Балтии намерены купить единый стандартизированный подвижной состав: Эстония - пять поездов, Латвия - три, Литва - четыре. По словам Нешпорса, участок Таллин - Пярну в Эстонии планируют открыть в 2030 году, а в Латвии и Литве ясности по срокам отдельных участков пока меньше.

По данным совместного предприятия «RB Rail», стоимость первой очереди проекта в Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро. Потенциальная экономия от оптимизации технических решений оценивается до 500 млн евро. Общая стоимость Rail Baltica по анализу затрат и выгод может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году ее оценивали в 5,8 млрд евро. Проект предусматривает новую линию европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши.