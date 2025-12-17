Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Skoda Group готова бороться за поезда для Rail Baltica

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 07:50

Новости Латвии 0 комментариев

"Škoda Transportation" valdes priekšsēdētājs Petrs Novotnijs.

Чешский производитель общественного транспорта Skoda Group рассматривает участие в закупке поездов для Rail Baltica, заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор компании Петр Новотный. Он отметил, что Skoda хотела бы быть в проекте не только как поставщик, но и как партнер по обслуживанию.

«Коротко - это означает обеспечить сервисное превосходство, а также фактически создать здесь определенный узел или подузел - центр сборки, который Skoda начала развивать из-за условий, созданных войной. Это позволяет смотреть и на более быстрые поезда, которые будут нужны».
Новотный добавил, что конкуренция выгодна заказчикам и пассажирам, но проекты такого масштаба обходятся очень дорого.

«Надо понимать, что проекты такого типа очень, очень дорогие».
Председатель правления AS «Pasažieru vilciens» Райтс Нешпорс ранее сообщил, что закупку подвижного состава для Rail Baltica планируют объявить в конце января 2026 года. Страны Балтии намерены купить единый стандартизированный подвижной состав: Эстония - пять поездов, Латвия - три, Литва - четыре. По словам Нешпорса, участок Таллин - Пярну в Эстонии планируют открыть в 2030 году, а в Латвии и Литве ясности по срокам отдельных участков пока меньше.

По данным совместного предприятия «RB Rail», стоимость первой очереди проекта в Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро. Потенциальная экономия от оптимизации технических решений оценивается до 500 млн евро. Общая стоимость Rail Baltica по анализу затрат и выгод может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году ее оценивали в 5,8 млрд евро. Проект предусматривает новую линию европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши.

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

