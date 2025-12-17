Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приложим все усилия: Клейнбергс надеется заполучить ЧМ по хоккею 2030 в Ригу

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обязуется обеспечить поддержку проведению в столице чемпионата мира по хоккею в 2030 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе думы по внешней коммуникации.

"Мы намерены оказать поддержку и приложить свои усилия к тому, чтобы чемпионат мира по хоккею 2030 года состоялся именно в Риге", - заявил Клейнбергс.

Политик подчеркнул, что столице необходимы крупномасштабные спортивные мероприятия не только из-за их экономического эффекта для города и страны, но и для укрепления чувства общности.

"Рига уже доказала свою способность организовывать крупные мероприятия, но нам определенно есть что еще предложить, показать и улучшить в их проведении", - отметил мэр Риги.

Как сообщалось, Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) совместно с Финской хоккейной ассоциацией начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира по хоккею среди мужчин в 2030 году.

