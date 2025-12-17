Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке (1)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 18:07

1 комментариев

LETA

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

"Я хочу поделиться эмоционально травмирующим событием, которое произошло вчера, когда я ехала на последнем автобусе VTU из Риги в Валмиеру (в 22:50).

Пожилая дама, как я позже узнала, 80 лет, попросила водителя выпустить ее на остановке Инциемс, купив билет до Страупе, потому что остановка Инциемс на позднем рейсе больше не является остановкой.

Водитель, как он сам объяснил, действовал по правилам и проехал мимо остановки Инцимс. Женщина не могла дозвониться до своих родственников, плакала, а затем мы доехали до остановки Страупе, где ночью, около 24 часов, в дождь, снег и ветер, автобус остановился, и она смогла выйти.

Как оценить эту ситуацию, когда правила работы (без оговорок) позволяют оставлять пассажиров ночью в беспомощном состоянии. Непонятно, почему жители Страупе могут вернуться домой поздно ночью, а Инциемс пропускают.

Мы решили проблему так, что женщина переночевала у меня. Она рассказала, что вчера вернулась из Каунаса, автобус задержался, поэтому она и поехала на этом автобусе. Но вопрос к VTU остается – что важнее: параграф, пункт, подпункт или элементарная человечность сотрудника, который не оставит человека зимой, в ночной темноте одного", - пишет Илзе.

Напомним, все похожие ситуации транспортники обычно объясняют тем, что каждая остановка - это расход топлива. И если водитель сделает дополнительную остановку - для него это может означать выговор.

В 2026 году дотируемая сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии сократится на 16%. Согласно решению Совета по общественному транспорту, объем сети составит 56,145 млн километров — это на 11,06 млн км меньше, чем прогнозировалось на 2025 год. 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
Важно

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?
Эксклюзив

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш (1)

18:37

Выбор редакции 1 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка (1)

18:29

Важно 1 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных (1)

18:21

Мир 1 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО) (1)

18:01

Наука 1 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica» (1)

17:57

Новости Латвии 1 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Деньги врачей. Как появляются зарплаты в 14700 евро? (1)

17:45

Выбор редакции 1 комментариев

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

