"Я хочу поделиться эмоционально травмирующим событием, которое произошло вчера, когда я ехала на последнем автобусе VTU из Риги в Валмиеру (в 22:50).

Пожилая дама, как я позже узнала, 80 лет, попросила водителя выпустить ее на остановке Инциемс, купив билет до Страупе, потому что остановка Инциемс на позднем рейсе больше не является остановкой.

Водитель, как он сам объяснил, действовал по правилам и проехал мимо остановки Инцимс. Женщина не могла дозвониться до своих родственников, плакала, а затем мы доехали до остановки Страупе, где ночью, около 24 часов, в дождь, снег и ветер, автобус остановился, и она смогла выйти.

Как оценить эту ситуацию, когда правила работы (без оговорок) позволяют оставлять пассажиров ночью в беспомощном состоянии. Непонятно, почему жители Страупе могут вернуться домой поздно ночью, а Инциемс пропускают.

Мы решили проблему так, что женщина переночевала у меня. Она рассказала, что вчера вернулась из Каунаса, автобус задержался, поэтому она и поехала на этом автобусе. Но вопрос к VTU остается – что важнее: параграф, пункт, подпункт или элементарная человечность сотрудника, который не оставит человека зимой, в ночной темноте одного", - пишет Илзе.

Напомним, все похожие ситуации транспортники обычно объясняют тем, что каждая остановка - это расход топлива. И если водитель сделает дополнительную остановку - для него это может означать выговор.

В 2026 году дотируемая сеть региональных автобусных маршрутов в Латвии сократится на 16%. Согласно решению Совета по общественному транспорту, объем сети составит 56,145 млн километров — это на 11,06 млн км меньше, чем прогнозировалось на 2025 год.