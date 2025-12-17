Спотовые закупки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения будут запрещены, как только регламент вступит в силу в начале 2026 года. Импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, должен быть постепенно прекращен к 30 сентября 2027 года. Регламент также предусматривает штрафы, которые страны-члены ЕС смогут налагать на нарушителей.

В ходе переговоров с Данией, председательствующей в Совете ЕС, Европарламент также потребовал запретить импорт российской нефти. Европейская комиссия пообещала подготовить необходимый для этого законодательный акт в начале 2026 года. Это означает, что запрет может вступить в силу не позднее конца 2027 года.

Парламент также потребовал ужесточить условия, позволяющие временно приостанавливать действие запрета на импорт в случае чрезвычайной ситуации в сфере энергобезопасности.

Чтобы предотвратить обход правил, операторов трубопроводов обяжут предоставлять таможне доказательства точной страны происхождения газа еще до его импорта и хранения.

"Сегодня исторический день: ЕС сделал большой шаг к отказу от российского газа и нефти. Кремль больше не сможет шантажировать Европу поставками топлива. Приоритетами парламента при достижении соглашения были скорейший запрет трубопроводного газа, запрет долгосрочных контрактов на СПГ на год раньше, чем планировалось изначально, и закрытие юридических лазеек для предотвращения обхода правил. Теперь необходимо быстро приступить к выполнению этого решения и решить вопрос с поставками нефти. Европейская комиссия пообещала представить предложение по этому поводу в начале следующего года, и мы с нетерпением его ждем", - сказал докладчик комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Ниинистё (Финляндия).

"Европа больше никогда не будет зависеть от российского газа. Это большое достижение для ЕС и настоящий поворотный момент в европейской энергетической политике. Парламент смог во многом улучшить первоначальное предложение Еврокомиссии: по нашему требованию долгосрочные газовые контракты будут расторгнуты раньше, чем планировалось изначально, а для нарушителей предусмотрены единые штрафы. Кроме того, Еврокомиссия пообещала в ближайшее время заняться вопросом российской нефти и нефтепродуктов", - отметила докладчик комитета по международной торговле Инесе Вайдере (Латвия).

На пленарном заседании за регламент проголосовали 500 депутатов Европарламента, 120 были против, а 32 воздержались. После того как регламент будет окончательно одобрен Советом ЕС, он будет опубликован в официальном журнале Европейского союза и вступит в силу.

Россия на протяжении почти двадцати лет использовала поставки энергоносителей как инструмент давления. Ситуация еще больше обострилась перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, когда "Газпром" не заполнил в достаточной мере газохранилища в ЕС к зиме. Кроме того, Россия манипулировала рынком, неожиданно перекрывая газопроводы. Из-за этих манипуляций цены на энергоносители выросли более чем в восемь раз по сравнению с докризисным периодом. Регламент, запрещающий импорт газа, является ответом Европейского союза на действия России.