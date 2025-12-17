Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma
Доступность

Евросоюз прекращает импорт российского газа (1)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 14:28

Важно 1 комментариев

Scanpix (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Европейский парламент одобрил постепенный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа с 2026 года.

Спотовые закупки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения будут запрещены, как только регламент вступит в силу в начале 2026 года. Импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, должен быть постепенно прекращен к 30 сентября 2027 года. Регламент также предусматривает штрафы, которые страны-члены ЕС смогут налагать на нарушителей.

В ходе переговоров с Данией, председательствующей в Совете ЕС, Европарламент также потребовал запретить импорт российской нефти. Европейская комиссия пообещала подготовить необходимый для этого законодательный акт в начале 2026 года. Это означает, что запрет может вступить в силу не позднее конца 2027 года.

Парламент также потребовал ужесточить условия, позволяющие временно приостанавливать действие запрета на импорт в случае чрезвычайной ситуации в сфере энергобезопасности.

Чтобы предотвратить обход правил, операторов трубопроводов обяжут предоставлять таможне доказательства точной страны происхождения газа еще до его импорта и хранения.

"Сегодня исторический день: ЕС сделал большой шаг к отказу от российского газа и нефти. Кремль больше не сможет шантажировать Европу поставками топлива. Приоритетами парламента при достижении соглашения были скорейший запрет трубопроводного газа, запрет долгосрочных контрактов на СПГ на год раньше, чем планировалось изначально, и закрытие юридических лазеек для предотвращения обхода правил. Теперь необходимо быстро приступить к выполнению этого решения и решить вопрос с поставками нефти. Европейская комиссия пообещала представить предложение по этому поводу в начале следующего года, и мы с нетерпением его ждем", - сказал докладчик комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Ниинистё (Финляндия).

"Европа больше никогда не будет зависеть от российского газа. Это большое достижение для ЕС и настоящий поворотный момент в европейской энергетической политике. Парламент смог во многом улучшить первоначальное предложение Еврокомиссии: по нашему требованию долгосрочные газовые контракты будут расторгнуты раньше, чем планировалось изначально, а для нарушителей предусмотрены единые штрафы. Кроме того, Еврокомиссия пообещала в ближайшее время заняться вопросом российской нефти и нефтепродуктов", - отметила докладчик комитета по международной торговле Инесе Вайдере (Латвия).

На пленарном заседании за регламент проголосовали 500 депутатов Европарламента, 120 были против, а 32 воздержались. После того как регламент будет окончательно одобрен Советом ЕС, он будет опубликован в официальном журнале Европейского союза и вступит в силу.

Россия на протяжении почти двадцати лет использовала поставки энергоносителей как инструмент давления. Ситуация еще больше обострилась перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, когда "Газпром" не заполнил в достаточной мере газохранилища в ЕС к зиме. Кроме того, Россия манипулировала рынком, неожиданно перекрывая газопроводы. Из-за этих манипуляций цены на энергоносители выросли более чем в восемь раз по сравнению с докризисным периодом. Регламент, запрещающий импорт газа, является ответом Европейского союза на действия России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
Важно

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш (1)

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 1 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать
Загрузка

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных (1)

Мир 18:21

Мир 1 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке (1)

Важно 18:07

Важно 1 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО) (1)

Наука 18:01

Наука 1 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica» (1)

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 1 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Читать

Деньги врачей. Как появляются зарплаты в 14700 евро? (1)

Выбор редакции 17:45

Выбор редакции 1 комментариев

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

Читать