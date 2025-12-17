Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bloomberg: США готовят санкции против РФ за отказ от мира

© Deutsche Welle 17 декабря, 2025 15:14

Новости Латвии

Вашингтон намерен усилить давление на Москву в случае ее отказа от скорректированного мирного соглашения с Украиной. По данным Bloomberg, новые меры могут затронуть суда "теневого флота" и нефтяных трейдеров.

США рассматривают возможность ввести новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если она отвергнет переработанное мирное соглашение с Украиной, сообщило в среду, 17 декабря, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, обсуждаются ограничения в отношении судов российского "теневого флота", а также нефтетрейдеров, которые содействуют заключению сделок. Эти планы министр финансов США Скотт Бессент обсудил в начале недели на встрече с группой европейских послов, отмечает Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что представить новый пакет санкций США могут уже на текущей неделе. При этом окончательное решение, по их словам, остается за президентом Дональдом Трампом.

Законопроект в Сенате и позиция Кремля

Между тем посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что четверо американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли в Сенат двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту российской нефти и нефтепродуктов. Документ назван Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 ("Законопроект о снижении доходов РФ от нефти").

По словам Стефанишиной, в случае принятия законопроекта президент США должен будет в течение 90 дней ввести санкции против лиц и компаний, способствующих импорту российской нефти. Формирование санкционного списка будет возложено на министра финансов после консультаций с госсекретарем США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве осведомлены о планах разработки новых санкций. "То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, - об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", - сказал Песков.

Предыдущие санкционные меры США

В конце октября США ввели санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти". Это стало первым случаем введения санкций против России в период второго президентства Трампа.

По сведениям Bloomberg, "Лукойл" из-за санкций продолжает поиск покупателя на свои зарубежные активы, которые оцениваются в 20 млрд долларов.

