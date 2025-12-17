Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Двукратный чемпион Сигулды попал в российскую тюрьму: СМИ

17 декабря, 2025

Центральный районный суд Красноярска (РФ) продлил срок содержания под стражей трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сообщает bb.lv.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края РФ.

Репилов и еще один саночник Александр Перетягин были отправлены в СИЗО в конце ноября. Они обвиняются в присвоении около 11 млн бюджетных рублей (около 100 тыс долларов), предназначенных на покупку спортивных саней.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира.

Репилов дважды побеждал на этапах Кубка мира в Сигулде (в 2017 и 2018 годах).

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Деньги врачей. Как появляются зарплаты в 14700 евро?

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

