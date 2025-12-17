В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

Железная дорога "Rail Baltica" протяженностью 870 км, которая пройдет через Эстонию, Латвию и Литву до Варшавы и будет построена по европейскому стандарту, с 2025 года вошла в интенсивную фазу строительства. В Эстонии протяженность трассы составляет 213 км, и на большую ее часть уже заключены договоры о строительстве, при этом процесс приобретения земель завершен или юридически обеспечен на 86% маршрута.

"На данный момент вся основная трасса от Юлемисте до границы с Латвией охвачена строительными договорами", - заявил на итоговом пресс-брифинге председатель правления "Rail Baltic Estonia" Анвар Салометс. Он подчеркнул, что проект достиг этапа, на котором он представляет собой единый железнодорожный коридор, а не разрозненные участки.

Уже приняты финансовые обязательства на сумму около 1,1 млрд евро, что обеспечивает проекту долгосрочную стабильность. Магистраль проектируется для пассажирских поездов со скоростью до 249 км/ч и грузовых составов со скоростью до 120 км/ч. Проект позволит не только сократить выбросы от транспорта, но и связать страны Балтии с экономическим пространством Центральной и Западной Европы.

В 2026 году Эстония планирует объявить крупные тендеры на строительство международного пассажирского терминала в Пярну, грузового терминала в Мууга, депо подвижного состава в Юлемисте, а также на создание системы управления движением по всей магистрали.

"Это те компоненты, которые превратят железную дорогу в полноценную транспортную систему, свяжут ее с экономикой и повседневной жизнью людей", - отметил Салометс.

Помимо гражданского транспорта, "Rail Baltica" имеет и стратегическое значение. Магистраль проектируется с повышенной несущей способностью и более широким габаритом, чем стандартные европейские железные дороги, что позволит выдерживать нагрузку на ось до 25 тонн.

Строительство "Rail Baltica" ускорилось и в других странах Балтии. В Латвии начались работы на основной трассе в районе Иецавы. Завершение несущих конструкций Рижского международного пассажирского терминала запланировано на 2026 год, а обслуживание пассажиров должно начаться в 2027 году. В Литве в стадии активного строительства находятся уже 77 км, а строительными договорами охвачено более 110 км основной трассы "Rail Baltica"ica, включая крупные мосты и станционную инфраструктуру

Ближайшие годы станут для Эстонии решающими, так как в конце десятилетия проект перейдет к этапу установки и тестирования систем с последующим вводом в эксплуатацию. Однако, по словам Салометса, самый неопределенный этап уже позади.

"Раньше главный вопрос заключался в том, будет ли проект "Rail Baltica" когда-либо реализован. Теперь же вызов заключается в его осуществлении: своевременном завершении сложной трансграничной железнодорожной системы и обеспечении готовности всей сопутствующей инфраструктуры к моменту запуска движения поездов", - сказал он.