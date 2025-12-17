Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma
Доступность

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

© LETA 17 декабря, 2025 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Железная дорога "Rail Baltica" протяженностью 870 км, которая пройдет через Эстонию, Латвию и Литву до Варшавы и будет построена по европейскому стандарту, с 2025 года вошла в интенсивную фазу строительства. В Эстонии протяженность трассы составляет 213 км, и на большую ее часть уже заключены договоры о строительстве, при этом процесс приобретения земель завершен или юридически обеспечен на 86% маршрута.

"На данный момент вся основная трасса от Юлемисте до границы с Латвией охвачена строительными договорами", - заявил на итоговом пресс-брифинге председатель правления "Rail Baltic Estonia" Анвар Салометс. Он подчеркнул, что проект достиг этапа, на котором он представляет собой единый железнодорожный коридор, а не разрозненные участки.

Уже приняты финансовые обязательства на сумму около 1,1 млрд евро, что обеспечивает проекту долгосрочную стабильность. Магистраль проектируется для пассажирских поездов со скоростью до 249 км/ч и грузовых составов со скоростью до 120 км/ч. Проект позволит не только сократить выбросы от транспорта, но и связать страны Балтии с экономическим пространством Центральной и Западной Европы.

В 2026 году Эстония планирует объявить крупные тендеры на строительство международного пассажирского терминала в Пярну, грузового терминала в Мууга, депо подвижного состава в Юлемисте, а также на создание системы управления движением по всей магистрали.

"Это те компоненты, которые превратят железную дорогу в полноценную транспортную систему, свяжут ее с экономикой и повседневной жизнью людей", - отметил Салометс.

Помимо гражданского транспорта, "Rail Baltica" имеет и стратегическое значение. Магистраль проектируется с повышенной несущей способностью и более широким габаритом, чем стандартные европейские железные дороги, что позволит выдерживать нагрузку на ось до 25 тонн.

Строительство "Rail Baltica" ускорилось и в других странах Балтии. В Латвии начались работы на основной трассе в районе Иецавы. Завершение несущих конструкций Рижского международного пассажирского терминала запланировано на 2026 год, а обслуживание пассажиров должно начаться в 2027 году. В Литве в стадии активного строительства находятся уже 77 км, а строительными договорами охвачено более 110 км основной трассы "Rail Baltica"ica, включая крупные мосты и станционную инфраструктуру

Ближайшие годы станут для Эстонии решающими, так как в конце десятилетия проект перейдет к этапу установки и тестирования систем с последующим вводом в эксплуатацию. Однако, по словам Салометса, самый неопределенный этап уже позади.

"Раньше главный вопрос заключался в том, будет ли проект "Rail Baltica" когда-либо реализован. Теперь же вызов заключается в его осуществлении: своевременном завершении сложной трансграничной железнодорожной системы и обеспечении готовности всей сопутствующей инфраструктуры к моменту запуска движения поездов", - сказал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка
Важно

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Читать
Загрузка

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 0 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать