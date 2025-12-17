Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Животные умеют «дружить по соседству» и вот почему они это делают

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 19:13

Животные 0 комментариев

Биологи обратили внимание на забавный эффект: у многих животных формируются стабильные «соседские» отношения, которые не связаны ни с размножением, ни с борьбой за территорию.

Наблюдения показывают, что звери и птицы, регулярно сталкивающиеся друг с другом в одном и том же месте, начинают вести себя спокойнее и дружелюбнее, чем с незнакомцами. Они реже конфликтуют, легче делят пространство и быстрее распознают друг друга.

Особенно хорошо это видно у:

птиц в городских парках,
лис и енотов,
дельфинов и слонов.
Учёные считают, что такой «социальный комфорт» снижает стресс и экономит энергию — животным просто не нужно каждый раз начинать отношения с нуля.

Коротко:
даже в дикой природе работает принцип
«лучше знакомый сосед, чем неизвестный».

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
Важно

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Важно

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Важно

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

