Животные умеют «дружить по соседству» и вот почему они это делают

Наблюдения показывают, что звери и птицы, регулярно сталкивающиеся друг с другом в одном и том же месте, начинают вести себя спокойнее и дружелюбнее, чем с незнакомцами. Они реже конфликтуют, легче делят пространство и быстрее распознают друг друга.

Особенно хорошо это видно у:

птиц в городских парках,

лис и енотов,

дельфинов и слонов.

Учёные считают, что такой «социальный комфорт» снижает стресс и экономит энергию — животным просто не нужно каждый раз начинать отношения с нуля.

Коротко:

даже в дикой природе работает принцип

«лучше знакомый сосед, чем неизвестный».