Животные умеют «дружить по соседству» и вот почему они это делают

Наблюдения показывают, что звери и птицы, регулярно сталкивающиеся друг с другом в одном и том же месте, начинают вести себя спокойнее и дружелюбнее, чем с незнакомцами. Они реже конфликтуют, легче делят пространство и быстрее распознают друг друга.
Особенно хорошо это видно у:
птиц в городских парках,
лис и енотов,
дельфинов и слонов.
Учёные считают, что такой «социальный комфорт» снижает стресс и экономит энергию — животным просто не нужно каждый раз начинать отношения с нуля.
Коротко:
даже в дикой природе работает принцип
«лучше знакомый сосед, чем неизвестный».