Настоящая средневековая деревня! Канадцы в восторге от посещения Старой Риги (ВИДЕО)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 17:36

«После посещения двенадцати европейских стран и знакомства с различными рождественскими ярмарками мы должны признать, что не ожидали, что столица Латвии, Рига, окажется такой волшебной», — с энтузиазмом пишут в описании к видео канадские блогеры-путешественники Дэйв и Трейси, рассказывает nra.lv .

На их YouTube-канале более 220 тысяч подписчиков, а их последнее видео о посещении Рождественской ярмарки в Старом городе за три дня набрало более 17 тысяч просмотров.

«От рождественских блюд до праздничных напитков и прекрасных изделий ручной работы — этот рождественский рынок обладает неповторимой атмосферой, не имеющей аналогов в Европе. Именно в рождественской атмосфере Рижский рождественский рынок заслуживает особого внимания, поскольку внимание к деталям здесь поистине исключительное», — пишут Дейв и Трейси в своих путевых заметках.

«Каждый прилавок был тщательно украшен, некоторые продавцы даже нарядились, чтобы поднять рождественскую магию на совершенно новый уровень. Во время Рождества здесь действительно ощущалась атмосфера средневековой деревни. Но рождественский рынок — это не всё, ведь остальная часть столицы Латвии по-настоящему олицетворяет дух праздника, повсюду развешаны украшения. Если вы можете посетить только один рождественский рынок в Балтии, то это должен быть именно он!»

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

