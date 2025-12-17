На их YouTube-канале более 220 тысяч подписчиков, а их последнее видео о посещении Рождественской ярмарки в Старом городе за три дня набрало более 17 тысяч просмотров.

«От рождественских блюд до праздничных напитков и прекрасных изделий ручной работы — этот рождественский рынок обладает неповторимой атмосферой, не имеющей аналогов в Европе. Именно в рождественской атмосфере Рижский рождественский рынок заслуживает особого внимания, поскольку внимание к деталям здесь поистине исключительное», — пишут Дейв и Трейси в своих путевых заметках.

«Каждый прилавок был тщательно украшен, некоторые продавцы даже нарядились, чтобы поднять рождественскую магию на совершенно новый уровень. Во время Рождества здесь действительно ощущалась атмосфера средневековой деревни. Но рождественский рынок — это не всё, ведь остальная часть столицы Латвии по-настоящему олицетворяет дух праздника, повсюду развешаны украшения. Если вы можете посетить только один рождественский рынок в Балтии, то это должен быть именно он!»