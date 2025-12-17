Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 20:27

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Рождественский грузовик Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метров и весом более 19 тонн уже почти тридцать лет создаёт праздничное настроение по всему миру с момента своего появления в телевизионной рекламе в середине 1990-х годов. Турне в странах Балтии началось с Литвы, затем он направится в Латвию, а завершится праздничный маршрут в Эстонии.

18 декабря с 16:00 до 20:00 в международном выставочном центре в Кипсале праздничный грузовик будет ждать детей и взрослых. Посетители смогут осмотреть легендарный грузовик как снаружи, так и изнутри, сделать памятные фотографии и поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.

Гости смогут узнать больше о волшебстве рождественского грузовика и отправить открытку своим близким. Также вновь будет доступна интерактивная игровая зона: с верхней части экрана падают виртуальные банки Coca-Cola, а задача участников — двигать настоящую коробку с подарками вправо и влево, чтобы поймать как можно больше банок.

На боковой части грузовика будет установлен LED-экран, на котором гости смогут написать или прочитать пожелания и слова благодарности, создавая особенно тёплую и эмоциональную атмосферу.

На мероприятии будет установлен специальный автомат для пожертвований, в который посетителей приглашают сдавать пустую тару от напитков Coca-Cola. За каждую сданную бутылку Coca-Cola пожертвует одну порцию еды благотворительной организации "Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens", которая заботится о тёплых обедах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, все желающие могут принять участие в конкурсе, проходящем в мобильном приложении Coca-Cola, где разыгрываются различные праздничные призы.

ФОТО агентства ЛЕТА

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

