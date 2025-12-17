Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Рождественский грузовик Coca-Cola длиной 18,6 метра, шириной около 2,5 метров и весом более 19 тонн уже почти тридцать лет создаёт праздничное настроение по всему миру с момента своего появления в телевизионной рекламе в середине 1990-х годов. Турне в странах Балтии началось с Литвы, затем он направится в Латвию, а завершится праздничный маршрут в Эстонии.

18 декабря с 16:00 до 20:00 в международном выставочном центре в Кипсале праздничный грузовик будет ждать детей и взрослых. Посетители смогут осмотреть легендарный грузовик как снаружи, так и изнутри, сделать памятные фотографии и поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.

Гости смогут узнать больше о волшебстве рождественского грузовика и отправить открытку своим близким. Также вновь будет доступна интерактивная игровая зона: с верхней части экрана падают виртуальные банки Coca-Cola, а задача участников — двигать настоящую коробку с подарками вправо и влево, чтобы поймать как можно больше банок.

На боковой части грузовика будет установлен LED-экран, на котором гости смогут написать или прочитать пожелания и слова благодарности, создавая особенно тёплую и эмоциональную атмосферу.

На мероприятии будет установлен специальный автомат для пожертвований, в который посетителей приглашают сдавать пустую тару от напитков Coca-Cola. За каждую сданную бутылку Coca-Cola пожертвует одну порцию еды благотворительной организации "Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens", которая заботится о тёплых обедах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, все желающие могут принять участие в конкурсе, проходящем в мобильном приложении Coca-Cola, где разыгрываются различные праздничные призы.

ФОТО агентства ЛЕТА