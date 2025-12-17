По сообщениям российских СМИ на пункте пропуска собрались несколько сотен человек, образовав очень длинные очереди. Путешественники часами ждут на улице в зимних условиях, некоторые даже более 30 часов, организуются — составляют списки и греются в близлежащих кафе и торговых центрах.

Нарвский пограничный переход закрыт для транспортных средств с февраля 2024 года. Переход работает с 7:00 до 23:00. Эстонское таможенное и акцизное управление предупреждает, что полный таможенный контроль, введенный в августе в связи с санкциями против России, увеличил время пересечения границы, и призывает путешественников планировать свои поездки с запасом времени.

Эстонские власти, включая Управление полиции и пограничной охраны, неоднократно не рекомендовало поездки в Россию по соображениям безопасности. Однако в период праздников, особенно во время школьных каникул, количество путешественников увеличивается — в среднем 1000-1500 человек в день пересекают Нарвский пограничный переход, по сравнению с 300 на других южных переходах (Койдула и Лухамаа).

Эксперты говорят, что очереди в основном состоят из жителей Нарвы и других русскоязычных эстонцев, имеющих родственные связи в России, которые ищут там более дешевые товары или развлечения.

Long queues at Estonia-Russia border: several hundred of Estonians are eager to travel to Russia for Christmas & New Year



They hope to enter Leningrad Region at the Narva-Ivangorod border crossing



However, customs officials have been instructed to detain those wishing to… pic.twitter.com/3SVKtZVijF — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 17, 2025

ФОТО скриншот видео