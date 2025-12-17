Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Как сообщает sadursme.lv, в результате аварии пострадали четыре человека, а 17-летняя девушка погибла.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной полиции, Государственной пожарной службы и Государственной полиции, движение транспорта было затруднено на длительное время.
Satiksme atjaunota, informē @Valsts_policija. https://t.co/wrQFKXSUVX— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 17, 2025
По неофициальной информации, один из водителей, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.