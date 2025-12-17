«Ржавые реки» и «озеленение» тундры — Арктика нагревается вдвое быстрее остальных!

С октября 2024 по сентябрь 2025 года температура воздуха в Арктике стала самой высокой за всю историю наблюдений с 1900 года. Осень 2024-го и зима 2025-го вошли в число самых тёплых за всё время измерений, а последние десять лет оказались самыми тёплыми за весь период наблюдений. С 2006 года темпы потепления в Арктике более чем в два раза превышают глобальные.

Зимой 2025 года площадь арктического морского льда достигла самого низкого максимума за 47 лет спутниковых наблюдений. Самый старый и толстый лёд практически исчез — его объём сократился более чем на 95% по сравнению с 1980-ми годами. Летом в отдельных морях Атлантического сектора Арктики температура поверхности воды была примерно на 7°C выше нормы. Учёные также фиксируют «атлантификацию» — проникновение тёплых и солёных вод далеко на север, что усиливает таяние льда и может влиять на океанические течения и погоду в Северном полушарии.

Изменения заметны и на суше. В Арктике продолжается таяние ледников и вечной мерзлоты. В более чем 200 водосборных бассейнах на Аляске реки и ручьи за последнее десятилетие приобрели оранжевый цвет из-за высвобождения железа и других металлов из мерзлоты. Учёные называют это явление «ржавеющими реками», которые ухудшают качество воды и разрушают экосистемы.

Параллельно продолжается так называемое «озеленение Арктики»: тундра становится всё более растительной. В 2025 году уровень её «зелёности» стал третьим по величине за 26 лет спутниковых наблюдений, продолжив серию рекордных значений последних лет.

Авторы доклада подчёркивают, что происходящее в Арктике — не локальная проблема. Эти изменения влияют на уровень мирового океана, климат Европы и Северной Америки, рыболовство и продовольственную безопасность. Отдельно отмечается роль долгосрочных наблюдений и участия коренных народов, без которых понять масштаб происходящего невозможно.