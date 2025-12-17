Первые рижские такси, первые показы мод: как это всё начиналось?

Семейство перебралось в столицу Лифляндии из Митавы – теперешней Елгавы. Начинали с лавки одежды, которую Мориц ФЕЙТЕЛЬБЕРГ открыл в 1870-е на улице Грециниеку. Когда-то эта улица была одна из самых оживленных в городе – именно через нее пролетки двигались на мост, соединявший оба берега Даугавы. Не останавливался людской поток, полно магазинов.

Дела идут в гору, средства оборотистый Мориц вкладывает в землю, дома - и через несколько лет на той же Грециниеку вырастает уже солидный магазин одежды. Строит его известный архитектор Фридрих ГЕСС, по проекту которого был возведен и Бириньский замок. Шестиэтажный магазин на Грециниеку, 6, тоже стал своего рода замком. Замком самой модной в городе одежды.

Газета того времени писала: «В отделе для женщин всегда многолюдно, здесь продается все - от тончайших дамских чулок и всевозможной бижутерии до дорогих платьев и шляп. В отделе для джентльменов привлекает внимание богатый ассортимент носков и белья, верхней одежды и аксессуаров, а также элегантные пледы для путешествий…»

К этому времени Фейтельберг - уже купец 1-й гильдии. Может заниматься не только розничной торговлей, но и оптовой – заказывать товары за границей.

Глава семейства уходит из жизни неожиданно – в курортном немецком Баден-Бадене, куда отправляется с супругой отметить юбилей свадьбы. Ему – 51, а на дворе – 1903-й. Дело переходит в руки одного из сыновей – Генри. Тот привносит в работу новое дыхание: магазины открываются не только в Риге, но и в других городах Лифляндии.

А в 1912-м в торговом доме проходит первый в городе показ мод. По сообщениям газет, ажиотаж немыслимый: еще до начала показа у магазина на Грециниеку – столпотворение. Публика спешит увидеть новое оформление витрин, торговый зал, обставленный элегантной мебелью и манекенами, демонстрирующими последние веяния европейской моды...

Впрочем, имя Фейтельбергов в Риге известно не только благодаря лучшим магазинам одежды. Еще один сын Морица – дипломированный инженер Евгений - знакомит горожан с первыми автомобилями, а потом - с первыми летательными аппаратами.

Человек был из тех, кто по складу характера напоминал писателя Александра Ивановича КУПРИНА и его друзей. Среди которых и знаменитый авиатор Сергей УТОЧКИН, с которым Евгений устроит показательные полеты под Ригой. Но это будет позднее.

А в 1904-м Евгений начинает с продажи автомобилей. Он становится единственным в России представителем французской фирмы Cyklonette. Однако в Риге дела не задались. Но настойчивый инженер не сдался и получил концессию на открытие первого в городе таксомоторного парка.

Так в 1907 году с легкой руки Евгения Фейтельберга в Риге пошли первые такси. Прадедушек сегодняшних такси можно было найти в двух местах - на стоянке около гостиницы «Рим» (нынешний бульвар Аспазияс) и на другой стороне улицы – возле Театра оперы и балета, тогда Немецкого.

В старых рижских такси помещались два пассажира и водитель. Были установлены заказанные за границей счетчики. Дотошная инструкция устанавливала, что водитель получает четверть дохода с каждой поездки, остальное – фирма. Она же оплачивает топливо, ремонт авто...

Дела идут неплохо, несколько автомобилей Евгения покупают городские власти. Но вскоре ему наскучивает таксомоторный бизнес, и он увлекается другим начинанием. Участвует в первых автомобильных гонках. По Лифляндии, между Москвой и Санкт-Петербургом. Организует и первые международные автогонки в Российской империи, которые стартуют из Риги. Учреждается Балтийский автомобильный клуб, куда, разумеется, входит и рижанин. А в нем - представители Царского дома, король Швеции, российские и европейские аристократы.

Но Фейтельбергу, подобно Куприну и его друзьям, хочется новых испытаний. И технический прогресс предоставляет такую возможность – в России и в Европе начинаются демонстрационные полеты первых аэропланов.

И вот уже зарождается Балтийский авиационный клуб, в состав которого входит и автогонщик из Риги. В 1911 году он организует на Рижском взморье показательные полеты Сергея Уточкина. Вначале смельчаков полетать не было и «импресарио» сам полез в кабину – стал первым в Риге пассажиром знаменитого летчика.

Уточкин поднимается в небо и на малой родине Фейтельбергов – в Митаве. Оттуда они с Евгением решили устроить необычное шоу: Уточкин полетел в Ригу на аэроплане, а за ним по земле мчался на автомобиле сам организатор шоу – вдруг пилоту что-то понадобится.

Не ошибся - авиатор приземлился прямо на дороге и спросил, нет ли у Евгения перчаток: мерзнут руки. Незаменимая мелочь у толкового организатора нашлась.

Фейтельберг продолжал заниматься любимым увлечением до Первой мировой войны – последние автогонки, международные, как раз завершились вскоре после ее начала. Все автомобили гонщика, да и не только его, были переданы для нужд фронта и армии...

Во времена довоенной Латвии Евгений возвращается в Ригу. Занимается автомобильными гонками (разумеется, не в тех масштабах), помогает брату, который не прерывает «модный бизнес».

В 1920-1930-е торговому дому «Мориц Фейтельберг», связанному с одеждой, в газетах посвящают даже стихи – свидетельство того, что дела идут хорошо. Он по-прежнему лучший в городе. Самые известные магазины одежды открыты на звонких перекрестках – наиболее оживленных.

На углу нынешних Калпака и Бривибас (шестиэтажное здание сохранилось и сегодня), в створе Бривибас и Миера - напротив Видземского рынка. Хозяйкой последнего дома была королева довоенной прессы – Эмилия БЕНЬЯМИН. Лишняя иллюстрация оценки магазина в глазах любителей хорошо одеваться.

Продолжает работу и модный дом на Грециниеку, 6. Но это, конечно, уже не царское время, когда главная торговая артерия располагалась в этой части города – теперь она переносится на бульвары, на Бривибас...

Середина 1930-х стала временем тяжелых испытаний для Фейтельбергов: мировой кризис не обходит и Латвию. У людей меньше средств, в том числе на недешевую одежду. Впрочем, пишут и об ошибках в управлении компанией. Вскоре и Генри, и Евгений сворачивают бизнес, продают недвижимость – и на Грециниеку, и на Алунана, 2 (таков официальный адрес здания, которое выходит на Калпака).

Однако самые страшные испытания для Фейтельбергов впереди. В 1941-м Генри с большим семейством - детьми, внуками - оказывается в Рижском гетто. Точных сведений о дальнейшей судьбе его брата, талантливого инженера, нет. По одним сведениям, еще в середине 1930-х он с близкими покинул Ригу, по другим – тоже стал жертвой Холокоста в Латвии...

От тех далеких дней, когда фамилия Фейтельбергов была известна каждому рижанину, сегодня остались не только старинные фотографии и открытки.

Сохранился дом на Грециниеку, 6, где когда-то был знаменитый магазин и где в 1912-м прошел первый в Риге показ мод.

Уцелел и дом на бульваре Калпака (официальный адрес - Алунана, 2), где сейчас посольство Республики Казахстан в Латвии. На фасаде и сегодня можно увидеть затейливо исполненную монограмму из букв M/F – Moritz Feitelberg...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива