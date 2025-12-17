В США бездомным платят за уборку улиц — и это реально работает

Но суть программы не только в уборке улиц. Параллельно участников подключают к помощи с жильём, социальным службам и поддержке в поиске постоянной работы. Таким образом временный заработок становится первым шагом к стабильности, а не разовой подачкой.

По данным города, около 70% участников в итоге смогли получить жильё — показатель, который заметно выше, чем у многих традиционных программ, ограничивающихся только социальной помощью. Власти объясняют эффект сочетанием трёх факторов: доход, ежедневный ритм и сопровождение специалистов.

Программа сознательно делает ставку на достоинство через труд, а не на пассивную поддержку. Участники видят результат своей работы, вносят вклад в жизнь города и постепенно восстанавливают уверенность в себе и трудовую историю.

Городские эксперты по социальной политике уже называют инициативу примером практичного и недорогого решения с измеримым эффектом. Опыт Альбукерке показывает: занятость и поддержка вместе могут работать против бездомности эффективнее, чем штрафы, разгоны или временные меры помощи.