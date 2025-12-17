По словам Петковича, Россия в целом усилила военное присутствие в Балтийском море. "Российское военно-морское присутствие стало более постоянным и заметным на значительной части Балтийского моря. Российский флот периодически присутствует в различных зонах в Балтийском море и Финском заливе, и, по всей видимости, он каким-то образом поддерживает этот "теневой флот", указал представитель ВМС Швеции.

Источники SVT в шведской армии подтвердили, что российские военные корабли "довольно постоянно присутствуют" в нескольких конкретных зонах, прилегающих к судоходным путям. Ранее о появлении охраны на кораблях российского "теневого флота" писали датские СМИ. Расследовательский портал DanWatch 6 декабря сообщил о нахождении на борту одного из танкеров "теневого флота" в проливе Эресунн людей в камуфляжной форме, один из которых - бывший командир спецназа в Калининграде.



Как отмечало издание, это подтверждается данными из просочившейся в сеть базы данных российского правительства, которую Danwatch получил через источники в России. Согласно документам экипажа, попавшим в распоряжении издания, у этих людей не было официальных обязанностей на судне. Они были обозначены как "дополнительный экипаж" без каких-либо пояснений.