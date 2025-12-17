Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma
Доступность

Россия стала охранять танкеры своего «теневого флота» на случай перехвата (1)

© Deutsche Welle 17 декабря, 2025 16:08

Важно 1 комментариев

Военно-морские силы Швеции сообщили о появлении на судах российского "теневого флота" вооруженной охраны. На перевозящих нефть из РФ танкерах замечены военнослужащие в форме и вооруженные люди - предположительно, сотрудники частных охранных компаний, заявил в эфире шведского телеканала SVT Nyheter начальник оперативного командования шведских ВМС Марко Петкович.
 
Как отмечает во вторник, 16 декабря, датское издание Berlingske Media, тем самым одна из стран ЕС впервые официально подтвердила появление вооруженной охраны на судах "теневого флота" РФ. 

По словам Петковича, Россия в целом усилила военное присутствие в Балтийском море. "Российское военно-морское присутствие стало более постоянным и заметным на значительной части Балтийского моря. Российский флот периодически присутствует в различных зонах в Балтийском море и Финском заливе, и, по всей видимости, он каким-то образом поддерживает этот "теневой флот", указал представитель ВМС Швеции.

Источники SVT в шведской армии подтвердили, что российские военные корабли "довольно постоянно присутствуют" в нескольких конкретных зонах, прилегающих к судоходным путям. Ранее о появлении охраны на кораблях российского "теневого флота" писали датские СМИ. Расследовательский портал DanWatch 6 декабря сообщил о нахождении на борту одного из танкеров "теневого флота" в проливе Эресунн людей в камуфляжной форме, один из которых - бывший командир спецназа в Калининграде.
 
Как отмечало издание, это подтверждается данными из просочившейся в сеть базы данных российского правительства, которую Danwatch получил через источники в России. Согласно документам экипажа, попавшим в распоряжении издания, у этих людей не было официальных обязанностей на судне. Они были обозначены как "дополнительный экипаж" без каких-либо пояснений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка
Важно

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?
Важно

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

Важно 18:51

Важно 1 комментариев

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Читать
Загрузка

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса (1)

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 1 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш (1)

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 1 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных (1)

Мир 18:21

Мир 1 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке (1)

Важно 18:07

Важно 1 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО) (1)

Наука 18:01

Наука 1 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать