Музыка им помешала! Житель Вентспилса напал с топором на полицейских

6 декабря Государственная полиция получила информацию от Вентспилсской муниципальной полиции о нарушении общественного порядка - некий житель Вентспилса слишком громко слушал музыку.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники муниципальной полиции попытались наладить общение с мужчиной, но он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, угрожая им ножом и топором.

Мужчина не подчинился требованиям полицейских, поэтому было принято решение применить газовый баллон и наручники.

Около 11 часов утра муниципальная полиция отреагировала на звонок жильцов дома. Сотрудники полиции получили информацию о том, что музыка играет очень громко.

Инспекторы муниципальной полиции Вентспилса прибыли по адресу, выяснили, в какой квартире играет музыка, и пошли к жильцу квартиры. Оба инспектора муниципальной полиции Вентспилса объяснили правила, которые необходимо соблюдать, проживая в многоквартирном доме, и попросили жильца предъявить документ, удостоверяющий личность.

Мужчина вошел в квартиру за документами, но вернулся с ножом и топором в руках, которые были направлены на обоих инспекторов.

Увидев это, сотрудники муниципальной полиции отступили на несколько шагов назад, но мужчина стал им угрожать, а затем замахнулся ножом и топором в сторону правоохранителей, по счастью, не задев их. Полицейские, соблюдая меры предосторожности, задержали мужчину.

Суд отклонил просьбу полицейских о применении меры пресечения – ареста. В качестве меры пресечения полиция применила полицейский надзор.

Сотрудники государственной полиции продолжают расследование уголовного дела о нападении на представителей власти. В соответствии с Уголовным кодексом за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора.