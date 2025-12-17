Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«От старости не умирают»: вскрытия показали реальные причины смерти

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 16:24

Фраза «умер от старости» звучит спокойно и почти утешительно — будто организм просто выключился после долгой жизни. Но данные вскрытий показывают другое: от старения как такового не умирает никто.

К такому выводу пришли учёные, проанализировав десятилетия аутопсий у людей и животных. Новый обзор исследователей Мариам Кешаварц и Дана Эхнингера из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, опубликованный в журнале Genomic Psychiatry, показывает: старение повышает риски, но не является причиной смерти.

Даже у очень пожилых людей — включая тех, кому было за 100 лет и кто считался «относительно здоровым» — смерть наступала из-за конкретного сбоя. Сердце. Инсульт. Лёгкие. Отказ органов. В одном из анализов людей старше 85 лет, умерших внезапно вне больниц, около 75% смертей были связаны с сердечно-сосудистыми причинами.

Картина повторяется и у животных — просто с разными «слабыми местами». Мыши чаще всего умирают от рака. Крысы и собаки — тоже. У плодовых мушек разрушается кишечник, у червей пропадает способность глотать. Старение не убивает напрямую — всегда срабатывает конкретный механизм.

Этот вывод важен для науки о долголетии. Многие популярные подходы — от рапамицина до интервального голодания — действительно продлевают жизнь лабораторным животным, но в основном за счёт отсрочки конкретных заболеваний, чаще всего рака. Причина смерти не исчезает, она просто приходит позже.

Авторы также критикуют популярные тесты «биологического возраста». Они могут неплохо предсказывать риски для здоровья, но не объясняют, почему организм стареет. По сути, это как угадывать возраст по морщинам, не понимая, откуда они взялись.

Отдельно подчёркивается роль вскрытий: без них причины смерти часто определяют неверно. Формулировка «естественные причины» звучит нейтрально, но скрывает реальные биологические процессы.

Главный вывод исследования звучит жёстко, но ясно: cтарение — не причина смерти, а состояние, при котором отдельные системы организма ломаются чаще.

И если наука действительно хочет продлить человеческую жизнь, ей, возможно, стоит меньше мечтать о победе над старостью — и больше заниматься тем, что именно в итоге убивает людей на самом деле.
 

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?
Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?
Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

