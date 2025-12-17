«От старости не умирают»: вскрытия показали реальные причины смерти

К такому выводу пришли учёные, проанализировав десятилетия аутопсий у людей и животных. Новый обзор исследователей Мариам Кешаварц и Дана Эхнингера из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, опубликованный в журнале Genomic Psychiatry, показывает: старение повышает риски, но не является причиной смерти.

Даже у очень пожилых людей — включая тех, кому было за 100 лет и кто считался «относительно здоровым» — смерть наступала из-за конкретного сбоя. Сердце. Инсульт. Лёгкие. Отказ органов. В одном из анализов людей старше 85 лет, умерших внезапно вне больниц, около 75% смертей были связаны с сердечно-сосудистыми причинами.

Картина повторяется и у животных — просто с разными «слабыми местами». Мыши чаще всего умирают от рака. Крысы и собаки — тоже. У плодовых мушек разрушается кишечник, у червей пропадает способность глотать. Старение не убивает напрямую — всегда срабатывает конкретный механизм.

Этот вывод важен для науки о долголетии. Многие популярные подходы — от рапамицина до интервального голодания — действительно продлевают жизнь лабораторным животным, но в основном за счёт отсрочки конкретных заболеваний, чаще всего рака. Причина смерти не исчезает, она просто приходит позже.

Авторы также критикуют популярные тесты «биологического возраста». Они могут неплохо предсказывать риски для здоровья, но не объясняют, почему организм стареет. По сути, это как угадывать возраст по морщинам, не понимая, откуда они взялись.

Отдельно подчёркивается роль вскрытий: без них причины смерти часто определяют неверно. Формулировка «естественные причины» звучит нейтрально, но скрывает реальные биологические процессы.

Главный вывод исследования звучит жёстко, но ясно: cтарение — не причина смерти, а состояние, при котором отдельные системы организма ломаются чаще.

И если наука действительно хочет продлить человеческую жизнь, ей, возможно, стоит меньше мечтать о победе над старостью — и больше заниматься тем, что именно в итоге убивает людей на самом деле.





