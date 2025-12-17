Оклеветали? Компания SmartLynx Airlines объявлена ​​неплатежеспособной

Мария Мишина назначена управляющей по делам о банкротстве.

Крайний срок подачи заявок кредиторами — 17 января 2026 года.

В среду Рижский районный суд вынес решение по делу о банкротстве авиакомпании SmartLynx Airlines.

Одновременно с этим, 10 декабря Рижский районный суд прекратил процесс правовой защиты авиакомпании SmartLynx Airlines.

Нынешний генеральный директор SmartLynx Airlines, Эдвинс Деменус, ранее заявил агентству LETA, что компания будет сотрудничать с конкурсным управляющим в соответствии с законом.

Он пояснил, что SmartLynx планировала реализовать план реструктуризации к 15 декабря этого года, предложив кредиторам часть акций компании и осуществляя платежи в течение определенного периода времени. Однако «ложная и вводящая в заблуждение информация, распространяемая различными заинтересованными сторонами», привела к потере контрактов на поставку самолетов и клиентов.

Деменус добавил, что именно поэтому компания решила не обращаться за юридической защитой и подала заявление о банкротстве.

В то же время он признал, что общая задолженность SmartLynx Airlines перед более чем 700 кредиторами составляет приблизительно 238 миллионов евро, из которых 170 миллионов евро, или примерно две трети задолженности, приходится на предыдущего владельца, Avia Solutions Group. Он пояснил, что это деньги, которые предыдущий владелец инвестировал в компанию в виде займа в последние годы.

Он добавил, что административная налоговая задолженность, зарегистрированная в Государственной налоговой службе (ГНС), в основном связана с социальными налогами. «Когда компания начала испытывать трудности, мы также просили отложить различные платежи, поэтому накопилась сумма, но задолженность перед сотрудниками отсутствует. В момент начала процесса юридической защиты эта сумма отображалась как начисленные обязательства, но мы договорились о продлении срока платежа», — пояснил он.

Деменус пояснил, что на более поздних этапах процедуры банкротства требования кредиторов будут удовлетворяться в порядке, установленном законом: сначала работники, затем государство, а потом уже другие кредиторы в приоритетном порядке. Он признал, что у компании еще остались активы, поэтому деньги будут возвращены из государственного бюджета.

На вопрос о том, какую часть требований кредиторов компания сможет покрыть, он ответил, что не хочет строить предположения на этот счет, но что управляющий должен будет оценить ситуацию, исходя из различных аспектов, принимая во внимание рыночную, бухгалтерскую и номинальную стоимость.

В то же время он признал, что компания потеряла самолеты и клиентов, поэтому не сможет восстановиться в ходе процедуры банкротства. «У компании был четкий план, а также инвестиции в него, но арендаторы решили расторгнуть все контракты на основании общедоступной информации, которая была ложной», — сказал Деменус.

Агентство LETA уже сообщало, что 22 октября этого года авиакомпания SmartLynx объявила о смене владельцев. Владельцами SmartLynx Airlines стали Деменус (5%), финансовый директор компании Миндаугас Казакевичс (5%) и нидерландский специализированный инвестиционный фонд Stichting Break Point Distressed Assets Management (90%), бенефициарным владельцем которого является гражданин Кипра Илья Ираклийс.

Согласно информации с сайта Firmas.lv, единственным владельцем SmartLynx Airlines ранее был SIA Smart Aviation Holding, входящий в группу компаний Avia Solutions Group, истинным бенефициаром которой является Джедиминс Жимелис.

Несколько дней спустя, 28 октября, Рижский районный суд инициировал производство по защите компании SmartLynx.

Однако 24 ноября авиакомпания SmartLynx Airlines прекратила свою деятельность. Одновременно компания подтвердила, что SmartLynx Airlines Estonia и SmartLynx Airlines Malta также прекратили коммерческую деятельность, и все три сертификата эксплуатанта воздушных судов (AOC) были приостановлены.

В прошлом году авиакомпания SmartLynx Airlines перевезла в общей сложности 10,66 миллиона пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. В прошлом году SmartLynx Airlines выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, когда было выполнено 47 495 рейсов, в то время как объем перевезенных грузов сократился на 6,8% и составил 31 872 тонны.

К концу 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолетов, на один больше, чем годом ранее. Однако этой весной авиакомпания объявила о сокращении своего флота на 30%.

Согласно информации Firmas.lv, в 2023 году оборот SmartLynx Airlines составил 339,027 млн ​​евро, а прибыль — 11,089 млн евро. В свою очередь, оборот группы SmartLynx Airlines составил 496,651 млн евро, а прибыль — 22,774 млн евро. Финансовые результаты компании за 2024 год пока не опубликованы.

Компания SmartLynx Airlines была зарегистрирована в 1992 году, и ее уставной капитал составляет один миллион евро.

