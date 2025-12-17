Слайдиньш отмечает, что это очень специфическая и опасная структура. «Юнармия» — это милитаристская система Кремля, цель которой — превратить детей, в том числе из оккупированных территорий Украины, в манкуртов — бездумных рабов.

Организация действует во всех регионах России. В декабре прошлого года в войне против Украины уже участвовало более 120 тысяч молодых людей из движения «Юнармия», а общее число участников организации превышает 1,8 миллиона.

В Латвии также существуют подобные молодежные организации, например, «Яунсарги», отметил Слайдиньш, но их содержание и цели существенно отличаются: «Наша задача – воспитывать патриотически настроенных молодых людей, но в случае России в воспитании делается очень сильный акцент на могуществе СССР, «освобождении» и военном мышлении».