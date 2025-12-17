Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

17 декабря, 2025

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Слайдиньш отмечает, что это очень специфическая и опасная структура. «Юнармия» — это милитаристская система Кремля, цель которой — превратить детей, в том числе из оккупированных территорий Украины, в манкуртов — бездумных рабов.

Организация  действует во всех регионах России. В декабре прошлого года в войне против Украины уже участвовало более 120 тысяч молодых людей из движения «Юнармия», а общее число участников организации превышает 1,8 миллиона.

В Латвии также существуют подобные молодежные организации, например, «Яунсарги», отметил Слайдиньш, но их содержание и цели существенно отличаются: «Наша задача – воспитывать патриотически настроенных молодых людей, но в случае России в воспитании делается очень сильный акцент на могуществе СССР, «освобождении» и военном мышлении».

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (4)

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса (4)

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка (4)

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных (4)

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке (4)

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО) (4)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

