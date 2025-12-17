Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Закроют море до конца лета: что будет с рыбаками? (1)

17 декабря, 2025

Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) раскритиковал предложения Управления охраны природы (DAP) к природному плану охраняемых морских территорий. В организации заявили, что меры несоразмерны, оторваны от реальности и по сути не отвечают национальным интересам Латвии.

По оценке LOSP, предлагаемые ограничения стали бы прямым ударом по традиционному прибрежному рыболовству, рабочим местам и региональному предпринимательству. Также, как считают в организации, это лишит возможности сохранять одну из культурно-исторических традиций страны - местное рыболовство и передаваемые из поколения в поколение навыки.

«Это абсурдно и недопустимо. Прибрежное рыболовство - это не массовая индустрия, а всего лишь несколько настоящих рыбаков, которые экологически дружественным образом работают в прибрежной зоне, используют местные ресурсы и обеспечивают занятость в регионах, сохраняя и продолжая наши национальные традиции и ценности. Одним административным решением эту национальную ценность предполагается просто стереть с лица земли», - отмечает председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.
LOSP и представители отрасли также указывают на отсутствие ясности, почему выбрана именно самая радикальная мера. По их словам, влияние прибрежных рыбаков на среду минимально: лов ведется пассивными орудиями, сети устанавливаются и извлекаются с уловом без разрушения морского дна и повреждения биотопов. В организации добавляют, что ни Институт гидроэкологии, ни научный институт BIOR не предоставили доказательств, что такое рыболовство существенно мешает птицам в период гнездования или линьки, а также нет данных о том, какие виды и в каком объеме страдают от присутствия человека на побережье.

Отдельно подчеркивается, что Европейский парламент в 2023 году указывал на уязвимость маломасштабного прибрежного рыболовства и необходимость его сохранения и поддержки. LOSP считает, что предложенный DAP план не учитывает и политику самой Латвии последних лет по сохранению прибрежного рыболовства, а социально-экономическая значимость ограничений не оценена. Сезонный запрет с 15 марта по 31 августа, по мнению организации, фактически сделал бы море закрытой территорией, затронув не только рыбаков, но и туризм и отдых на воде.

