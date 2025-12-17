Турецкая провинция проваливается сквозь землю — буквально!

Фермеры жалуются: плодородные участки разрушаются внезапно, без трещин и предупреждений. Земля, которая ещё вчера использовалась для посевов, становится непригодной за считанные часы.

Что происходит? Учёные связывают резкий рост провалов с сочетанием двух факторов: экстремальной засухи и

десятилетиями интенсивной откачки подземных вод для орошения.

Регион расположен на карстовых породах — растворимых горных слоях. Когда уровень подземных вод падает, почва теряет опору, и поверхность обрушивается внезапно.

Исследования показывают, что в отдельных частях бассейна Коньи уровень грунтовых вод снизился на десятки метров. В некоторых зонах падение достигает до 60 метров с 1970-х годов. Это значит, что провалы угрожают не только отдельным фермерам, но и продовольственной безопасности региона. Эксперты предупреждают: без ограничения водозабора и изменения системы орошения число обрушений будет расти.

Случившееся не редкая аномалия, а симптом долгосрочного истощения ресурсов, который теперь становится виден, буквально, на поверхности.