Трамп установил нефтяную блокаду Венесуэлы

По его словам, к побережью Венесуэлы направлена «самая большая армада, когда-либо собиравшаяся в истории Южной Америки», численность которой будет увеличиваться до тех пор, пока власти страны «не вернут США нефть, землю и другие активы», которые, как утверждает Трамп, были «украдены».

Американский президент обвинил власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро в использовании доходов от нефтедобычи для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Трамп также напомнил, что ранее признал венесуэльское руководство «иностранной террористической организацией».

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском море, объясняя это борьбой с наркотрафиком. По данным американской стороны, к середине ноября в регионе находилось около 15 тыс. военнослужащих США. Ранее Вашингтон объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а также анонсировал возможность нанесения наземных ударов по объектам наркокартелей в стране.

10 декабря США сообщили о перехвате нефтяного танкера Skipper у берегов Венесуэлы. Как писала The New York Times, судно с февраля по июль текущего года перевезло почти 2 млн баррелей иранской нефти в Китай. По информации The Washington Post, Вашингтон сформировал список других судов для возможного перехвата и отслеживает их передвижения, усиливая давление на власти Венесуэлы.

В Каракасе задержание танкера назвали «вопиющим ограблением и актом международного пиратства». Власти страны заявили, что действия США демонстрируют истинные мотивы политики Вашингтона, которые, по их мнению, связаны не с миграцией, борьбой с наркотрафиком или защитой прав человека, а с попытками установить контроль над природными ресурсами Венесуэлы, прежде всего над ее нефтяным сектором.