Резкая вспышка гриппа в Латвии: зарегистрирована первая смерть

Уровень заболеваемости достиг почти максимума прошлого сезона - 766,5 случая на 100 000 населения. В участвующих в мониторинге заболеваемости медучреждениях грипп на прошлой неделе был клинически подтвержден у 518 пациентов, а средняя заболеваемость составила 746 случаев на 100 000 населения, что в 2,2 раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

Также на прошлой неделе зарегистрирован первый случай смерти заболевшего гриппом пациента в этом сезоне - умер невакцинированный человек старше 80 лет с несколькими хроническими заболеваниями.

Значительный рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, при этом наиболее высока она среди детей до 14 лет.

В некоторых регионах заболеваемость достигла очень высокого уровня. Больше всего болеют жители Елгавы, что также подтверждается данными и снижении посещаемости образовательных учреждений. Высокий уровень заболеваемости сохраняется и в других регионах, что свидетельствует о широком и быстром распространении гриппа по стране.

В стационарах продолжает расти доля пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями - на прошлой неделе она составила 6,3%, тогда как неделей ранее - 5,3%. Почти половина госпитализированных (45%) - пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. У госпитализированных пациентов с острыми респираторными инфекциями грипп подтвержден примерно у каждого четвертого (26%).

Ситуация с заболеваемостью "Covid-19" остается относительно стабильной: доля положительных тестов снизилась до 5,6%, тогда как неделей ранее она составляла 6,3%. В стационарах находятся 30 пациентов, у которых "Covid-19" - основной диагноз.

ЦПКЗ отмечает, что заболеваемость гриппом продолжает расти по всей Европе, и напоминает, что наиболее эффективной защитой от тяжелого течения гриппа и осложнений является вакцинация, при этом прививку не поздно сделать даже сейчас, так как эпидемия гриппа, как правило, продолжается до весны.