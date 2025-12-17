Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma
Доступность

Резкая вспышка гриппа в Латвии: зарегистрирована первая смерть

© LETA 17 декабря, 2025 17:14

Важно 0 комментариев

В Латвии продолжается эпидемия гриппа, и в минувшую неделю наблюдался резкий рост заболеваемости, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Уровень заболеваемости достиг почти максимума прошлого сезона - 766,5 случая на 100 000 населения. В участвующих в мониторинге заболеваемости медучреждениях грипп на прошлой неделе был клинически подтвержден у 518 пациентов, а средняя заболеваемость составила 746 случаев на 100 000 населения, что в 2,2 раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

Также на прошлой неделе зарегистрирован первый случай смерти заболевшего гриппом пациента в этом сезоне - умер невакцинированный человек старше 80 лет с несколькими хроническими заболеваниями.

Значительный рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, при этом наиболее высока она среди детей до 14 лет.

В некоторых регионах заболеваемость достигла очень высокого уровня. Больше всего болеют жители Елгавы, что также подтверждается данными и снижении посещаемости образовательных учреждений. Высокий уровень заболеваемости сохраняется и в других регионах, что свидетельствует о широком и быстром распространении гриппа по стране.

В стационарах продолжает расти доля пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями - на прошлой неделе она составила 6,3%, тогда как неделей ранее - 5,3%. Почти половина госпитализированных (45%) - пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. У госпитализированных пациентов с острыми респираторными инфекциями грипп подтвержден примерно у каждого четвертого (26%).

Ситуация с заболеваемостью "Covid-19" остается относительно стабильной: доля положительных тестов снизилась до 5,6%, тогда как неделей ранее она составляла 6,3%. В стационарах находятся 30 пациентов, у которых "Covid-19" - основной диагноз.

ЦПКЗ отмечает, что заболеваемость гриппом продолжает расти по всей Европе, и напоминает, что наиболее эффективной защитой от тяжелого течения гриппа и осложнений является вакцинация, при этом прививку не поздно сделать даже сейчас, так как эпидемия гриппа, как правило, продолжается до весны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
Важно

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 0 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать
Загрузка

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Читать