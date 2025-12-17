Главное – страховые отчисления

Социальные гарантии действуют в странах ЕС и ЕЭЗ

Как только житель легально начинает трудовую деятельность в каком-либо государстве Европейского союза или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), он автоматически приобретает права участника системы социального страхования того государства, где трудится, в соответствии с законодательством страны пребывания, - информирует Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Порядок социального страхования государств - участниц ЕС/ЕЭЗ координируют соответствующие правовые нормы, закрепленные регулами № 883/2004 и № 987/2009. Они регулируют применение норм социального обеспечения по отношению:

- к гражданам государств ЕС;

- к лицам без гражданства и беженцам, проживающим на территории стран ЕС;

- а также к членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении;

- к подданным третьих государств и членам их семей и родственникам, если они легально проживали на территории государства ЕС.

Регулы также координируют положения в социальной сфере между государствами ЕС, Швейцарской Конфедерацией и государствами ЕЭЗ (Норвегия, Лихтенштейн и Исландия).

Социальные гарантии, действующие на территории ЕС и стран ЕЭЗ, распространяются на граждан и неграждан Латвии.

В свою очередь порядок учета страхового стажа латвийцев и выплаты пенсий и пособий в период пребывания в других странах регулируют международные договоры о социальных гарантиях, которые Латвия заключила с этими странами...

Пенсия по старости

Что входит в страховой стаж

Как рассчитывается страховой стаж для будущей латвийской пенсии по старости, если у жителя подошел пенсионный возраст и накопились страховой период на территории Латвии и стаж в другой стране? В таком случае пенсию назначают и рассчитывают по национальному законодательству ЛР.

Если страхового периода в Латвии недостаточно для установления права на пенсию ЛР по старости (сейчас в стране страховой стаж 20 лет), то учитываются страховые периоды будущего пенсионера в других государствах ЕС/ЕЭЗ. Но размер пенсии рассчитывается только на основании латвийского пенсионного капитала.

Так же и расчет пенсии другого государства. Возраст выхода на пенсию в государствах ЕС/ЕЭЗ разный, поэтому назначение пенсии за страховой период в том или ином государстве возможно с более раннего или более позднего возраста. И тогда разрешается суммирование страховых стажей, но пенсия рассчитывается по закону государства, в котором человек запрашивает пенсию.

* Пенсия по потере кормильца в Латвии рассчитывается так же, как и пенсия по старости. Но при расчете размера пенсии учитывается только латвийский пенсионный капитал умершего...

Пенсия по инвалидности

РасчЕт зависит от группы инвалидности

Если у жителя есть право на латвийскую пенсию по инвалидности 1-й или 2-й группы только за страховой период на территории Латвии, без учета стажа на территории другого государства ЕС/ЕЭЗ, пенсию назначают и рассчитывают по национальному законодательству.

Когда страхового периода ЛР недостаточно для определения права на получение пенсии, то учитываются страховые периоды на территории других государств ЕС/ЕЭЗ.

* Если в Латвии житель был социально застрахован на случай инвалидности в течение 5 лет до установления инвалидности, пенсию начисляют, принимая во внимание только страховые периоды и зарплату страховых платежей в Латвии.

* Если же житель в течение 5 лет до установления группы инвалидности не был социально застрахован на территории Латвии, то размер пенсии определяется пропорционально доле латвийского страхового периода к общей сумме страховых периодов, приобретенных на территории государств ЕС/ЕЭЗ.

* Для 3-й группы инвалидности право на получение латвийской пенсии по инвалидности зависит от того, по какой системе житель застрахован на случай инвалидности на территории другого государства ЕС/ЕЭЗ – А или В:

- при системе А пенсию по инвалидности назначает то государство ЕС/ЕЭЗ, правовые акты которого распространялись на жителя на момент установления инвалидности;

- если застрахован по системе В, то пенсию назначает каждое из государств ЕС/ЕЭЗ, на территории которых был накоплен страховой период: согласно национальному законодательству или суммируя страховые периоды...

Пора на пенсию

Возможна выплата авансом

Для запроса пенсии необходимы документы, подтверждающие страховой период на территории Латвии до 1996 года, а также документы, подтверждающие трудовую деятельность и приравненные к ней периоды на территории государств ЕС/ЕЭЗ (заполнить бланк Е207 «Сертификат страховой истории лица»). При предоставлении документов может понадобиться перевод с иностранного языка.

Если у подателя заявления есть право на латвийскую пенсию, но для принятия окончательного решения необходима дополнительная информация, то пенсия выплачивается авансом до момента получения всей необходимой информации. Авансовый период - не более 3 лет.

Обжаловать решение об отказе в пенсии можно дважды:

* при получении решения от конкретного компетентного учреждения государства ЕС/ЕЭЗ страны проживания;

* при получении сводного решения стран, где был накоплен страховой стаж пенсионера...

Электронный запрос

Как получить справку

Чтобы получить справку для сохранения статуса социального страхования в Латвии, работая в другой стране ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании (справка А1), латвийское VSAA предлагает воспользоваться услугой на портале Latvija.gov.lv «Выдача справки или документа для сохранения статуса социально застрахованного лица в Латвии» (SertifikAta vai dokumenta sociAli apdroSinAtAs personas statusa saglabASanai LatvijA izsniegSana), выбрав одно из трех электронных заявлений в зависимости от ситуации.

Формы для запроса справки А1 больше не будут доступны по электронной почте: теперь следует использовать новые электронные заявления с активизацией официального электронного адреса на портале Latvija.gov.lv.

Ситуации, в которых требуется сертификат А1:

1. Если работодатель планирует направить работника на работу в другую страну ЕС на определенный срок, то, чтобы работник продолжал подчиняться законодательству Латвии и перечислять взносы социального страхования в Латвии, работодатель должен подать в VSAA электронное заявление о направлении работника для получения им сертификата А1 – о направлении работника на работу в другую страну ЕС/ЕЭЗ, Швейцарию или Великобританию.

2. Такое заявление также подается в случае командирования латвийских государственных служащих, контрактных работников европейских сообществ, выбравших применение законодательства Латвии, а также в случаях, когда латвийский работодатель направляет моряка, место жительства которого находится в Латвии, на судно под флагом другой страны - члена ЕС.

3. Если самозанятое лицо временно отправляется на работу в качестве самозанятого в другое государство ЕС или будет осуществлять деятельность в нескольких государствах-членах и желает сохранить социальное страхование в Латвии, то самозанятое лицо должно подать в VSAA заявление на получение сертификата А1 для самозанятого лица, отправляющегося на работу в другое государство ЕС/ЕЭЗ, Швейцарию или Великобританию.

4. Если работодатель нанимает работников в двух или более государствах - членах ЕС (работник выполняет работу в других государствах ЕС от имени одного работодателя), в том числе в сфере международных перевозок, работодатель подает в VSAA электронное заявление на получение сертификата А1 – для трудоустройства в государствах ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании.

VSAA отправляет подготовленный сертификат А1 на официальный адрес э-почты латвийского работодателя или работника или на э-почту, если официальный э-адрес не активизирован...

(!) Подробнее - на сайте VSAA в разделе «Услуги в Европейском союзе» > «Работа в Европейском союзе»:

https://www.vsaa.gov.lv/lv/darbs-eiropas-savieniba

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА