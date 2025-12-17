Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Согласованное извещение о ДТП теперь можно заполнять через WhatsApp

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 16:45

С этой среды водители в Латвии могут оформлять согласованное извещение о дорожно-транспортном происшествии в мессенджере WhatsApp. Как сообщило агентству LETA Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), работа над новым решением завершена.

Заполнение согласованного извещения в WhatsApp допускается в случаях, когда в ДТП нет пострадавших и участники могут подтвердить личность с помощью SmartID или e-Paraksts. Встроенный чат-бот в диалоговой форме задаёт вопросы о времени и обстоятельствах аварии, свидетелях и повреждениях. Часть данных, включая место происшествия и информацию о транспортных средствах, формируется автоматически, что сокращает время оформления.

Одним из главных преимуществ нового решения является отказ от необходимости рисовать схему ДТП — вместо этого предусмотрена фото- и видеофиксация обстоятельств происшествия. Основная цель внедрения — увеличить число водителей, которые оформляют мелкие ДТП самостоятельно, не вызывая Государственную полицию.

Председатель правления LTAB Янис Абашинс отметил, что, несмотря на случаи, когда участие полиции необходимо, во многих ситуациях её вызов не является оправданным. Он также подчеркнул, что это уникальное решение: в Европе ранее не использовались чат-боты в мессенджерах для оформления согласованного извещения.

В ближайшее время LTAB планирует сделать эту функцию доступной и в других популярных мессенджерах. При этом электронное оформление согласованного извещения в приложении «LTAB OCTA», действующее с 2018 года, остаётся доступным. По данным LTAB, в настоящее время около 20% таких ДТП ежемесячно оформляются в электронном виде.

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

