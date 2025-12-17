Согласованное извещение о ДТП теперь можно заполнять через WhatsApp

Заполнение согласованного извещения в WhatsApp допускается в случаях, когда в ДТП нет пострадавших и участники могут подтвердить личность с помощью SmartID или e-Paraksts. Встроенный чат-бот в диалоговой форме задаёт вопросы о времени и обстоятельствах аварии, свидетелях и повреждениях. Часть данных, включая место происшествия и информацию о транспортных средствах, формируется автоматически, что сокращает время оформления.

Одним из главных преимуществ нового решения является отказ от необходимости рисовать схему ДТП — вместо этого предусмотрена фото- и видеофиксация обстоятельств происшествия. Основная цель внедрения — увеличить число водителей, которые оформляют мелкие ДТП самостоятельно, не вызывая Государственную полицию.

Председатель правления LTAB Янис Абашинс отметил, что, несмотря на случаи, когда участие полиции необходимо, во многих ситуациях её вызов не является оправданным. Он также подчеркнул, что это уникальное решение: в Европе ранее не использовались чат-боты в мессенджерах для оформления согласованного извещения.

В ближайшее время LTAB планирует сделать эту функцию доступной и в других популярных мессенджерах. При этом электронное оформление согласованного извещения в приложении «LTAB OCTA», действующее с 2018 года, остаётся доступным. По данным LTAB, в настоящее время около 20% таких ДТП ежемесячно оформляются в электронном виде.