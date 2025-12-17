Киноафиша 19 декабря — 25 декабря

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.
В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.
В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.
Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.
Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.
К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".
Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.
