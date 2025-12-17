Учёные выяснили, почему выгорание — не лень, а сбой в мозге

Исследования с использованием современных методов нейровизуализации показали: мотивация связана с дофаминовыми центрами вознаграждения, которые дают ощущение смысла и «отдачи» от усилий. Сила воли, напротив, зависит от лобных отделов мозга, отвечающих за контроль и самодисциплину. Эта система требует больших энергозатрат и работает ограниченное время.

Когда мотивация снижена, человек всё ещё может заставлять себя действовать, но мозг воспринимает это как крайне изматывающий и неустойчивый режим. При выгорании две системы словно перестают работать согласованно: усилие возможно, но внутреннего сигнала «это имеет смысл» не возникает.

Именно поэтому выгорание ощущается биологически иначе, чем лень. Мозг не избегает нагрузки — он работает без подкрепления, без чувства награды. Исследователи подчёркивают: в такой ситуации давление на дисциплину только усугубляет проблему.

По мнению учёных, восстановление после выгорания должно быть направлено не на усиление самоконтроля, а на восстановление мотивационных механизмов мозга. Эти выводы могут изменить подходы к лечению выгорания, депрессии и хронической усталости — смещая фокус с требований к продуктивности на нейробиологическое восстановление.

Коротко: если нет сил и смысла — это не характер, а работа мозга.