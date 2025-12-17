На этот раз отличилась Солвита Аболтиня, которая с 2024 года является послом Латвии в Нидерландах.

«В Латвии возродился феномен «nothing speshal». Политики, которые даже не умеют читать по-английски, притворяются дипломатами и представляют Латвию.

Позор Министерству иностранных дел, ведь в Латвии много людей, которые справились бы с этой работой гораздо лучше. Но их нет на этих должностях — туда направляют представителей "Нового единства», — отмечают авторы публикации видео.

Kauns ĀM, jo Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuri varētu šo darbu darīt daudz labāk. Bet tie šajos amatos netiek. Tiek JV pietuvinātie. https://t.co/FbNDeuCUYr — Latviešu valoda visiem (@LV_visiem) December 16, 2025

В общедоступном резюме Аболтини указано, что она владеет английским, немецким, русским и итальянским языками. Следует отметить, что остальная часть её резюме также впечатляет. В 1986 году Аболтиня окончила Латвийский университет, получив юридическое образование и став адвокатом. С 1993 года её резюме украшает длинный список видных должностей в различных странах.

Напомним, фраза «nothing speshal» стала крылатой, после того как министр финансов от Народной партии Атис Скалтерис на телевидении «Bloomberg» употребил её, комментируя тяжёлую финансовую ситуацию в стране. Фраза стала символом непрофессионализма и оторванности власти от реальности.