Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma
Доступность

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 15:09

Важно 3 комментариев

Twitter/X

Видеоролик, распространяющийся в социальных сетях, вызвал дискуссию о профессиональной квалификации латвийских дипломатов. 

На этот раз отличилась Солвита Аболтиня, которая с 2024 года является послом Латвии в Нидерландах.

«В Латвии возродился феномен «nothing speshal». Политики, которые даже не умеют читать по-английски, притворяются дипломатами и представляют Латвию.

Позор Министерству иностранных дел, ведь в Латвии много людей, которые справились бы с этой работой гораздо лучше. Но их нет на этих должностях — туда направляют представителей "Нового единства», — отмечают авторы публикации видео.

В общедоступном резюме Аболтини указано, что она владеет английским, немецким, русским и итальянским языками. Следует отметить, что остальная часть её резюме также впечатляет. В 1986 году Аболтиня окончила Латвийский университет, получив юридическое образование и став адвокатом. С 1993 года её резюме украшает длинный список видных должностей в различных странах.

Напомним, фраза «nothing speshal» стала крылатой, после того как министр финансов от Народной партии Атис Скалтерис на телевидении «Bloomberg» употребил её, комментируя тяжёлую финансовую ситуацию в стране. Фраза стала символом непрофессионализма и оторванности власти от реальности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
Важно

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса (3)

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 3 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать
Загрузка

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш (3)

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 3 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка (3)

Важно 18:29

Важно 3 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных (3)

Мир 18:21

Мир 3 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке (3)

Важно 18:07

Важно 3 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО) (3)

Наука 18:01

Наука 3 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica» (3)

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 3 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Читать