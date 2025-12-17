Праздничный хаос на дорогах: самые распространенные ошибки водителей

„Безопасное вождение зимой начинается с правильной подготовки автомобиля еще до выезда со двора. Прежде чем отправиться в путь, надо тщательно очистить все окна автомобиля, боковые зеркала, крышу и камеры заднего вида, если таковые есть. Часто водители очищают только лобовое стекло, но забывают про остальные окна. В таком случае движение на дорогах оценивается не по реальной ситуации, а по ощущениям, и это может завершиться столкновением”, – объясняет Л. Земвалдс. Чистая крыша может иметь решающее значение, ведь при резком торможении, если на ней будет много снега, на лобовое стекло может обрушиться такое количество снега, что дворники с ним сразу не справятся. В результате обзор на несколько секунд может быть затруднен. Он отмечает, что часто аварии происходят только из-за того, что водитель просто не заметил препятствие. „Видимость – это не роскошь, а необходимость. Проверьте уровень жидкости стеклоочистителя – залита ли жидкость, соответствующая зимней погоде, а также состояние стеклоочистителей окон и фар и не спешите”, – подчеркивает эксперт.

В предрождественское время пробки неизбежны, поэтому водителям следует выделить больше времени на дорогу. „Избежать пробок не удастся, поэтому важно учитывать их при планировании поездки. Советую выезжать хотя бы на 20–30 минут раньше, чем обычно – это поможет избежать спешки, стресса и нарушения Правил дорожного движения”, – рекомендует Л. Земвалдс. Он добавляет, что спешка в пробках и повышенный уровень стресса чаще всего приводят к необдуманным маневрам – опасным перестроениям, недозволенной смене полосы движения, незамеченным пешеходам. – „Стресс за рулем снижает бдительность, а в праздничное время внимания должно быть вдвое больше”, – подчеркивает эксперт.

Особое внимание при поездках в торговые центры

С приближением самого большого праздника года водители все чаще сталкиваются с пробками возле торговых центров. На парковках много машин, а из-за снега или слякоти линии дорожной разметки, стрелки или линии остановки „Stop” часто не видны. „Даже если вы уверены в своем преимущественном праве проезда, поступайте ответственно. Много несчастных случаев происходит потому, что другой водитель просто не заметил заснеженный знак или стрелку. Будьте осмотрительны – даже если вы правы, это не убережет вашу машину от столкновения”, – объясняет Л. Земвалдс. Он подчеркивает, что безопасность начинается с выбора – лучше пропустить другого водителя и убедиться, что он вас видит, чем рисковать, что кто-то случайно „въедет” в вашу машину.

Во время праздников свободных мест на парковках особенно не хватает, а увеличение транспортного потока создает дополнительное напряжение. „Во-первых, старайтесь выбрать место для парковки как можно дальше от входа в торговый центр, ведь там движение будет не столь оживленным и интенсивность смены свободных мест ниже. Во-вторых, паркуйте машину задним ходом, позднее это позволит выехать с парковки удобнее и с лучшим обзором. Из нашего опыта мы видим, что чаще всего столкновения на парковках происходят в ситуациях, когда оба транспортных средства, причастных к дорожно-транспортному происшествию, движутся задним ходом”, – подчеркивает Л. Земвалдс. Он напоминает, что даже если произошло незначительное столкновение, ни в коем случае нельзя ограничиваться запиской, оставленной на другом автомобиле. „Если вы повредили чужое имущество – позвоните в полицию. Записка – не документ и не освобождает от ответственности. Будет считаться, что вы покинули место происшествия”, – предупреждает эксперт.

Когда на парковке не остается свободных мест, некоторые водители оставляют автомобиль в запрещенной зоне – на тротуарах, пешеходных дорожках или даже вдоль обочины проезжей части. Подобные решения могут быть опасны для других участников дорожного движения, особенно для грузового и специального транспорта. „Если парковка не стандартная, обязательно оцените, не будет ли припаркованная машина мешать дорожному движению, смогут ли мимо нее проехать другие транспортные средства, не создает ли она угрозу для окружающей среды. Если место помечено как запрещенное – ни в коем случае не паркуйте там машину”, – предупреждает Л. Земвалдс.

Он предлагает лучшее решение для поездки в центр города – оставить машину дома. „Для посещения городских елок, ярмарок или других мероприятий я бы советовал выбрать общественный транспорт. Так вы избежите пробок, проблем с парковкой и возможных аварий”, – отмечает эксперт. Л. Земвалдс напоминает, что в праздничное время все мы делимся на дорогах ограниченным пространством и временем. Чем скорее мы это осознает и начнем планировать свои поездки соответствующим образом, тем более ровным будет движение транспорта и легче будет обеспечить безопасность на дорогах.