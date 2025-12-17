Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Робот работал в реальном производстве — по 10 часов в день, пять дней в неделю, почти год. За это время он прошёл через полноценные заводские смены и был задействован в логистике и манипуляциях с деталями.

По итогам испытаний разработчики официально вывели Figure 02 из эксплуатации. В отчётах компании подчёркивалось, что робот выглядел "как-будто побывал на поле боя" — с заметными потёртостями, царапинами и следами износа корпуса и манипуляторов после 10 месяцев работы в «жёсткой» промышленной среде. И это всего за неполный год работы.

Первое поколение признали выполнившим свою задачу и заменили. Figure 02 фактически стал одним из первых гуманоидных роботов, которые не просто демонстрировались, а отработали почти год на настоящем заводе — и износились физически.

А люди - нет?

Figure has shared numbers on its 11-month humanoid deployment at BMW's Spartanburg factory.



- Contributed to the production of 30,000+ cars (X3 vehicles).

- 90,000+ parts loaded.

- Ran 10-hour shifts, Monday to Friday.

- Estimated 200+ miles of walking.



- A single Figure 02…