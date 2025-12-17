Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

17 декабря, 2025 18:29

Важно

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В пресс-службе ведомства агентству ЛЕТА сообщили, что разведывательной информации, свидетельствующей о том, что на территории Белоруссии находятся сотни тысяч российских солдат, в распоряжении министерства нет.

После учений "Запад 2025" участвовавшие в них российские подразделения покинули страну, и массового передвижения войск на территории Белоруссии с тех пор не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.

О том, что Россия якобы разместила в Беларуси два армейских корпуса, или примерно 350-360 тысяч солдат, заявил немецким СМИ эксперт по вопросам обороны и внешней политики правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Эти предположения вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Вооруженные силы Литвы уже опровергли заявления о таком масштабе присутствия российских войск в Беларуси.

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?
Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

