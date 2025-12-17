РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

В пресс-службе ведомства агентству ЛЕТА сообщили, что разведывательной информации, свидетельствующей о том, что на территории Белоруссии находятся сотни тысяч российских солдат, в распоряжении министерства нет.

После учений "Запад 2025" участвовавшие в них российские подразделения покинули страну, и массового передвижения войск на территории Белоруссии с тех пор не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.

О том, что Россия якобы разместила в Беларуси два армейских корпуса, или примерно 350-360 тысяч солдат, заявил немецким СМИ эксперт по вопросам обороны и внешней политики правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Эти предположения вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Вооруженные силы Литвы уже опровергли заявления о таком масштабе присутствия российских войск в Беларуси.