Спасибо президенту: пошлины на пользование автодорогами повышены не будут

Руководитель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Анда Чакша в среду в начале заседания напомнила, что соответствующий закон был передан Сейму на повторное рассмотрение президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, и сообщила, что к нему поступило большое количество предложений.

В среду комиссия заслушала все заинтересованные стороны, чтобы получить лучшее представление о ситуации.

Чакша сообщила, что с 1 января 2026 года этот закон еще не вступит в силу и комиссия продолжит работу над законопроектом в январе.

Руководитель парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц на заседании заявил, что в следующем году не следует повышать плату за виньетки для грузовиков массой от 3 до 3,5 тонны. Он также предложил продлить период освобождения от виньеток для фермеров и обсудить возможность льгот для других сфер. По его словам, закон не может вступить в силу ранее 1 марта следующего года.

Советник Ринкевича Кристине Лице пояснила, что, по мнению главы государства, при повторном рассмотрении закона необходимо выслушать все вовлеченные стороны, сопоставить повышение ставки пошлины с получаемыми от нее выгодами, а также убедиться, что предлагаемые поправки, в том числе расширение платной сети дорог, позволят достичь поставленных целей. Кроме того, необходимо оценить, какие льготы могут потребоваться другим группам общества, добавила она.

Как сообщалось, в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма поданы как подготовленные депутатами коалиции поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, так и поправки, разработанные оппозиционным "Объединенным списком".

В аннотации к законопроекту, подготовленной коалиционными депутатами, указано, что действующий период освобождения для сельхозпроизводителей с 10 июля по 30 сентября планируется продлить на срок с 1 марта по 30 ноября, что окажет финансовую поддержку сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, законопроект предусматривает введение 50-процентной скидки для многодетных семей на одно грузовое транспортное средство полной массой от 3 до 3,5 т при приобретении пошлины на 30 дней или на год.

Аналогичная льгота предусмотрена и для реэмигрантов и их семей с целью содействия возвращению латвийцев на постоянное жительство в Латвию. Поправки также предусматривают отмену 270-дневной виньетки, которая утрачивает актуальность с введением нового периода освобождения для фермеров. Во избежание резкого роста расходов на транспортные средства полной массой от 3 до 3,5 т предложено сохранить действующие ставки до конца 2026 года.

В аннотации к законопроекту поясняется, что изменения в целом снизят расходы фермеров, многодетных семей и реэмигрантов, не оказав существенного влияния на госбюджет, так как прогнозируемое сокращение не превысит 3,16 млн евро. Законопроект отвечает международным обязательствам, и его исполнение обеспечат действующие органы.

В поправках к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, подготовленных "Объединенным списком", оппозиционные депутаты призывают отменить пошлину на пользование автомобильными дорогами, или виньетку, коммерческим автомобилям массой до 3,5 т и снизить рост платы за пошлину на виньетки.

Депутаты считают, что повышение пошлины негативно скажется на народном хозяйстве и будет способствовать росту инфляции. "Объединенный список" указывает, что плата за виньетки уже была увеличена на 48% с 1 января этого года, а принятые Сеймом 3 декабря поправки к закону предусматривают с 1 января следующего года очередное повышение в среднем на 38%. При этом значительно расширяется круг плательщиков, а требование о применении пошлины необоснованно распространяется и на региональные дороги.

Такие требования, по мнению оппозиционных депутатов, также негативно скажутся на свободе передвижения. Они отмечают, что виньетки и приравненные к ним платежи, например за пользование платными дорогами, традиционно предусматривают альтернативные бесплатные маршруты. Принятые Сеймом поправки к закону о пошлинах фактически лишают людей этой возможности, ограничивая их передвижение и оказание услуг.

Как сообщалось, 3 декабря Сейм принял поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, предусматривающие, что с 1 января будущего года будет увеличена большая часть пошлин на пользование автодорогами для грузовых транспортных средств массой свыше трех тонн.

Однако президент Латвии Эдгар Ринкевич 9 декабря этого года передал закон в Сейм на повторное рассмотрение.