В Латвии в ноябре была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне

17 декабря, 2025

Новости Латвии

LETA

В ноябре в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют обнародованные в среду данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в ноябре составила 3,8%.

Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована на Кипре (0,1%), за ним следовали Франция (0,8%), Италия (1,1%) и Финляндия (1,5%).

Более высокая по сравнению с Латвией годовая инфляция была в Румынии (8,6%), Эстонии (4,7%), Хорватии (4,3%), Австрии (4%) и Словакии (3,9%). В Литве, как и в Люксембурге, годовая инфляция составила 3,6%.

В ЕС в среднем годовая инфляция в ноябре составила 2,4%, а в еврозоне - 2,1%.

По сравнению с октябрем потребительские цены в ноябре в ЕС снизились на 0,2%, а в еврозоне - на 0,3%.

В Латвии, как и в Швеции, по сравнению с октябрем потребительские цены в ноябре снизились на 0,3%. Месячная дефляция зарегистрирована в 15 странах ЕС, самой значительной она была на Мальте (-3,2%). Самая высокая месячная инфляция зафиксирована в Румынии (+0,5%), а в Испании, Венгрии и Словении потребительские цены в месячном исчислении не претерпели изменений. В Литве потребительские цены выросли на 0,4%, а в Эстонии, как и в Дании и Германии, они снизились на 0,5%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

