Задержан русский общественник Виктор Гущин: ЛТВ

По неофициальной информации, доступной телеканалу LTV, задержанный — русский общественник Виктор Гущин.

Гущин, сообщает ЛТВ, считался лидером движения сторонников так называемой «политики соотечественников» в Латвии, он возглавлял Координационный совет российских организаций соотечественников и регулярно посещал мероприятия соотечественников в России.

Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Латвийского Русского Союза, но так и не был избран.

Виктор Гущин работал преподавателем и активно отстаивал права русских жителей Латвии, много писал об этом в латвийской прессе с 90-х годов и был активным деятелем русской общины, издавал книги по истории. В своих публикациях он придерживался той позиции, что в Латвии якобы возрождается нацизм и происходит дискриминация представителей русской национальности.

ЛТВ отмечает, что свою деятельность он продолжал и после начала полномасштабного вторжения в Украину, а также посещал мероприятия, организованные РФ.

ФОТО скриншот видео ЛТВ