Гражданка Латвии трагически погибла в Великобритании (ДОПОЛНЕНО)

29-летняя мать двоих детей проживала в Уоррингтоне и работала в отеле.

Ее семья узнала о пропаже женщины 8 декабря, когда она не вернулась, чтобы забрать своих двух дочерей от няни.

...Как позже сообщил портал nra.lv, сестра погибшей создала страницу на GoFundMe для сбора средств на похоронные расходы женщины, описав её как «преданную мать двух дочерей».

«Она воспитывала их одна, всегда стараясь обеспечить им безопасный, любящий и стабильный дом», — говорится в сообщении. «Семья помнит ее как тихую, добрую и нежную душу. Ее дочери были для нее всем миром, и все, что она делала, было ради них».

Эта молодая женщина «была известна своим трудолюбием, надежностью и скромностью, никогда не жаловалась, даже когда жизнь была сложной».