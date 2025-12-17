Кейт Уинслет призвала «оставаться настоящими»: «Погоня за идеальной внешностью — пугает»

В интервью The Sunday Times Уинслет заявила, что её тревожит, как сильно внешность влияет на самооценку людей.

«Люди меняют свою внешность ради лайков в Instagram. Это ужасает», — сказала актриса.

Она подчеркнула, что сегодня многие буквально привязывают собственную ценность к внешнему виду.

«Если самооценка человека полностью завязана на том, как он выглядит, — это страшно».

Актриса призналась, что наблюдает противоречивую картину: одни публичные люди выходят на мероприятия такими, какими хотят быть — в любом возрасте и с любой фигурой, другие же активно прибегают к процедурам и лекарствам для снижения веса.

По словам Уинслет, особенно тревожит пренебрежение вопросами здоровья. «Одни выбирают быть собой, другие делают всё, чтобы не быть собой. И понимают ли они, что принимают? Это пугающее пренебрежение собственным здоровьем. Сейчас это полный хаос», — сказала она.

Кейт Уинслет давно известна своей критикой навязанных стандартов красоты и фотошопа, ещё со времён фильма Титаник. По её словам, сегодня эта тема волнует её больше, чем когда-либо.