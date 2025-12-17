Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные объяснили, почему плохие новости запоминаются лучше хороших (1)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 10:35

Азбука здоровья 1 комментариев

Если кажется, что негативные новости «прилипают» к голове, а хорошие забываются почти сразу — с мозгом всё в порядке.

Учёные объясняют: негативная информация дольше удерживается в памяти из-за эволюционного механизма выживания. Для древнего человека было важнее запомнить опасность, угрозу или риск, чем что-то нейтральное или приятное.

Мозг автоматически уделяет плохим новостям больше внимания, обрабатывает их глубже и «складывает» надёжнее. Это помогало выживать, но в современном мире приводит к ощущению постоянной тревоги и информационной перегрузки.

Хорошие новости, наоборот, не требуют срочной реакции — поэтому они быстрее «вылетают» из памяти.

Исследователи подчёркивают: это не признак пессимизма и не слабость психики, а нормальная работа мозга. Именно этот эффект во многом объясняет, почему после новостной ленты возникает усталость, даже если объективно день прошёл спокойно.

Коротко: мозг не испорчен — он просто всё ещё живёт по правилам выживания.

