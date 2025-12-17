Новый год в Риге встретят на шести площадях

Танцевальные площадки откроют на Ратушной площади, Ливу площади, Замковой площади, у Пороховой башни, на параллельной улице 11 ноября набережной между Польскими воротами и Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

За музыку в Старой Риге будут отвечать DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и MC Valters Krauze. На каждой площадке запланирована единая аудиовизуальная программа: выступления диджеев синхронизируют с визуальными проекциями на фасады зданий. На параллельной улице 11 ноября набережной визуальные работы покажут на LED экранах.

В течение вечера на каждой локации будет работать ведущий, который поможет создать праздничное настроение и напомнит о главных событиях уходящего года и планах на следующий.