Оставшиеся 10% производителям разрешают компенсировать за счет низкоуглеродной стали, синтетического топлива и биотоплива из непродовольственного сырья, включая отходы сельского хозяйства и использованное кулинарное масло. Это открывает дверь для гибридов и части моделей с ДВС.

Инициативу приветствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц и концерн Volkswagen, но критику высказали VDA, Greenpeace и глава Polestar Михаэль Лошеллер. На фоне конкуренции с Tesla и китайскими электромобилями страны ЕС расходятся: Германия, Италия и Польша добиваются гибкости, а Испания, Дания, Швеция и Нидерланды требуют жестких правил.

Решение еще должны одобрить правительства стран ЕС и Европарламент. Для реформы нужно большинство евродепутатов и минимум 15 стран, представляющих 65% населения ЕС. Эксперты предупреждают: затяжные торги добавят неопределенности и ударят по отрасли.