«Реставрация» с сюрпризом: Нотр-Дам в Париже решили улучшить современностью

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 09:53

Всюду жизнь 0 комментариев

Во время восстановления Собор Парижской Богоматери во Франции разгорелся новый скандал.
Оказалось, что часть витражей в соборе планируют заменить современными, хотя официально проект подаётся как реставрация.

Напомним, восстановление собора началось после масштабного пожара в апреле 2019 года. Официальное расследование пришло к выводу, что возгорание носило случайный характер и было связано с ремонтными работами — конкретного виновного или обвиняемого по делу не установили.

Речь идёт о шести витражах в боковых капеллах. Вместо утраченных или повреждённых элементов XIX века там хотят установить работы современного художника, выполненные в новом стиле, без попытки исторической реконструкции. Новый проект отличается по визуальному языку: художник сознательно отказывается от традиционной европоцентричной манеры изображения библейских персонажей, характерной для витражей XIX века, и работает через абстрактные формы, свет и цвет.

Инициатива была одобрена на высшем уровне — проект поддержал президент Эмманюэль Макрон. Формально это называют «художественным обновлением», а не вмешательством в облик памятника.

Однако критики указывают на главное противоречие: реставрация предполагает восстановление исторического вида, а не его переосмысление.

Историки искусства и часть общественности считают, что под видом восстановления происходит мягкая модернизация одного из главных символов Европы. По их словам, подобный шаг создаёт опасный прецедент — сегодня витражи, завтра алтарь или другие элементы.

Отдельно подчёркивается и моральный аспект: собор восстанавливается на пожертвования со всего мира, собранные после пожара. По официальным данным, общая сумма обещанных и полученных пожертвований составила около 850 млн евро.

Сторонники проекта, в свою очередь, отвечают:

витражи не относятся к средневековому ядру собора;
Нотр-Дам всегда менялся со временем;
современное искусство — это диалог эпох, а не уничтожение прошлого;
отказ от европоцентричных образов трактуется как попытка подчеркнуть универсальность библейских сюжетов, а не как разрыв с традицией.


Ясно одно, Нотр-Дам после пожара станет не совсем тем, каким его знали раньше, даже если снаружи этого почти не будет видно.

И именно это сейчас тревожит многих:
пожар разрушил собор физически,
а «реставрация» может изменить его смысл.

