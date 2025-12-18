Когда пойдёт снег: кто обязан чистить дороги и тротуары?

Улицы Риги ежедневно используются каждым жителем и гостем столицы, поэтому качество обслуживания мостов, путепроводов, улиц, велодорожек и тротуаров является приоритетом для города, - сообщил департамент благоустройства и мобильности Рижской думы. Это, по его определению, масштабное и ответственное дело, требующее точного планирования и тщательного контроля выполнения работ – с учетом общей протяженности уличной сети и состояния городской инфраструктуры.

Первый же гололед в последние выходные ноября показал, что, несмотря на заверения, все как всегда: люди падают, ломают ноги-руки, дворники спят, а вся техника выходит на улицы постфактум.

В начале зимнего сезона председатель Рижской думы Виестурс КЛЕЙНБЕРГС подчеркнул: для него важно, чтобы каждый евро городского бюджета был использован эффективно. Все затраты должны контролироваться, а результаты должны быть востребованы. А также призвал жителей с пониманием отнестись к тому, что всю Ригу невозможно очистить сразу... И вот это уже настораживает: налицо заготовленная заранее отговорка на жалобы жителей на неубранные улицы. По старому принципу: вас много, а нас мало.

Так и оказалось. Когда в субботу, 29 ноября, Рига покрылась опасной коркой льда, а домоуправления не работали, рижане начали активно звонить на информационный телефон Рижской думы: почему скользко, почему дворники не посыпают тротуары? Информацию принимали и... советовали жаловаться на дворников в понедельник.

Как и в прошлом году, в столице с раскачкой началась уборка улиц. Только было тепло - а уже гололед. Так это Латвия, господа, погода у нас с сюрпризами. И как следствие – переполненные травмпункты и люди в гипсе.

Директор департамента благоустройства и мобильности Рижской думы Кристапс КАУЛИНЬШ в середине ноября доложил, что заключены все необходимые договоры на обслуживание, закуплена и оснащена соответствующая техника для обеспечения своевременного и качественного зимнего обслуживания инфраструктуры.

Но, блин, подвел чиновников ранний гололед. Хотя ведь и в прошлом, и в позапрошлом году было то же самое. Не учатся «отцы города» на своих ошибках...

Очищать половину тротуара

Уборку тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам, самоуправление взяло на себя – они убираются централизованно. Городские службы обеспечат механизированное зимнее обслуживание тротуаров на муниципальных улицах 1-й, 2-й и 3-й категорий. А весной будет централизованно собираться песок, посыпанный на тротуары.

Жители часто удивляются: почему тротуар очищен только в середине? А это обязательные правила Рижской думы предписывают, что тротуары и пешеходные дорожки должны быть очищены от снега на ширину 50%, но не менее 1,5 м. Но откидывать снег с дорожки и насыпать сугробы надо так, чтобы они не мешали пешеходам, а также не ближе 5 м от переходов и перекрестков.

Тротуары у внутриквартальных дорог, как и всегда, должны содержать в порядке дворники домов прилегающих территорий...

Не жалейте песка!

В Риге управляющих и жителей обеспечивают противоскользящим посыпочным материалом. Можно было бесплатно получить до 50 кг пескообразного материала. Песок выдается по адресам Центра жителей Рижского района и отдела благоустройства департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы по предварительной записи (телефон для информации – 80001201).

Для посыпки также можно использовать измельченный гранит и другие горные породы латвийского происхождения - доломит и гравийный щебень, если на то будет получено согласие организации, обслуживающей закрытую систему ливневой канализации.

Чистую соль можно посыпать только на лестницах и пандусах, а также в дни, когда прогнозируются ледяной дождь, гололед.

Тротуары, находящиеся в ведении самоуправления, должны посыпаться механизированным способом, однако управляющим прилегающими территориями не запрещается посыпать их в случае задержки работ или возникновения опасных погодных условий – гололеда. Увы, 29 ноября часть тротуаров оказалась не обработанной ни централизованно, ни дворниками...

Снегоуборщики, готовьсь!

Самоуправление запланировало 7,3 млн. евро на централизованное обслуживание тротуаров в этом зимнем сезоне, но ход работ зависит от погодных условий и количества выпавшего снега, поэтому сумма может меняться.

Внешняя служба ООО Hagberg обеспечит обслуживание тротуаров на протяжении 1 056 км силами 43 технических подразделений, а самоуправление обеспечит обслуживание тротуаров в историческом центре Риги и его охранной зоне на протяжении 162 км силами 23 технических подразделений.

За невыполнение обязанностей по обслуживанию прилегающих территорий будет составляться административный акт и даже применяться принуждение к исполнению. А если работы по уборке придется выполнять самоуправлению, то расходы взыщут с тех, кто обязан содержать данную территорию.

(!) Следите за размещением временных дорожных знаков, запрещающих парковку. Знаки установлены в местах, где планируется расчистить обочину от снега. Уборка допускается только при отсутствии на обочине припаркованных автомобилей. Владельцев автомобилей просят проявить понимание и следовать дорожным знакам...

Приоритет - уборка проезжей части

Не удивляйтесь, если ваша боковая улица не будет очищена вовремя. Сотрудники службы благоустройства убирают улицы Риги в приоритетном порядке, начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, а также мостов и путепроводов, обеспечивают уборку велосипедной инфраструктуры. Затем убираются улицы меньшего значения и дальние кварталы.

Общая протяженность дорог, которые будут очищаться от снега и льда, - 1 136 км. Будет очищено 1 645 улиц Риги, разделенных на три категории. Работы будут организованы с учетом метеорологических условий и ситуации на улицах.

79 единиц техники обеспечат уборку главных улиц Риги, в том числе 39 единиц техники большой грузоподъемности, оснащенных снегоочистительными лопатами и мокрой солью/сульчированием.

* Содержание участков дорог в Курземском предместье и Земгальском районе в этом году будет осуществлять объединение Roadeks and LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе – ООО Eco Baltia vide и ООО CBF ?-Ko, в Видземском предместье и Зиемельском районе – ООО Vizii Urban.

* Содержание мостов в зимний сезон возложено на ООО Rīgas tilti.

Самоуправление будет контролировать работу снегоуборочной техники с помощью системы GPS, которая показывает время прохождения маршрута, выполненные работы, состояние навеса и другие данные.

Предварительно на ежедневное содержание дорог может быть выделено около 16 млн. евро, в зависимости от погоды.

* Почти 1 500 остановок общественного транспорта в Риге убираются последовательно, в основном вручную. А 6 000 парковок R?gas satiksme убираются как вручную (между припаркованными автомобилями), так и с помощью техники...

Полезная информация

* Подробнее о работах по содержанию улиц Риги в зимний сезон - на сайте самоуправления:

https://www.riga.lv/lv/ziema

* Следить за текущими работами по уборке тротуаров можно онлайн на сайте Рижской думы:

www.riga.lv в разделе «Актуальные новости о зиме в Риге».

* Жителям предлагается сообщать о неубранных тротуарах, проезжей части, велодорожках, автобусных остановках, пешеходных переходах и крышах домов:

- позвонив по телефону 80001201;

- отправив электронное письмо по адресу: 1201@riga.lv;

- заполнив заявку на сайте: riga.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА