На чём наши люди экономят в праздники: еда, подарки, развлечения?

Половина опрошенных (50%) планируют потратить на праздничный стол до 100 евро. До 200 евро намерены потратить лишь 6% респондентов, а 23% пока не могут сказать, каким будет их бюджет.

Ответы жителей Эстонии во многом схожи с ответами, полученными в ходе аналогичного опроса в Латвии. Среди литовцев потратить до ста евро планируют лишь 29%, что позволяет предположить, что жители Литвы наиболее уверенно подходят к потребительскому выбору в странах Балтии.

Большинство жителей Эстонии планируют потратить на праздники столько же или меньше, чем в прошлом году: 31% собираются потратить меньше, а 22% — столько же. Увеличить расходы намерены лишь 5% опрошенных. В то же время 28% респондентов признались, что никогда не планируют праздничные траты заранее, а 14% не могут спрогнозировать свой бюджет.

Больше всего люди стараются экономить на подарках — так ответила почти четверть участников опроса. Они ищут скидки или делают подарки своими руками. 23% опрошенных экономят на украшении дома и праздничной одежде, а третья по величине группа респондентов сокращает расходы на развлечения. При этом 26% жителей Эстонии заявили, что во время праздников совсем не думают об экономии.

Среди респондентов из Латвии доля тех, кто «не экономит», составила 18,4%, а в Литве — 20%.

По мнению жителей Эстонии, самый эффективный способ сэкономить на праздничном столе — отслеживать скидки (так считают 57%). Другие популярные методы включают сравнение цен (37%), выбор более дешевых альтернатив, например, товаров собственных торговых марок (22%), и строгое следование списку покупок (17%). Кроме того, 14% опрошенных распределяют расходы на несколько месяцев.

В Латвии заблаговременные покупки и распределение расходов на несколько месяцев еще более популярны — так поступают почти 30% респондентов. В Литве отслеживание скидок также занимает первое место, однако этот метод популярен в меньшей степени, чем в Эстонии (48%).

В Эстонии рождественские закупки начинаются за один-два месяца до праздников: 24% жителей делают их за месяц, а 15% — за два. В то же время 19% не закупаются заранее, а 4% откладывают шопинг на сочельник.

Жители Латвии, напротив, в гораздо большей степени склонны откладывать все на последний момент: на рождественской неделе покупки делают 30% опрошенных.

В ходе исследования в Литве респонденты чаще всего отмечали, что заранее покупают подарки (61%) и продукты с длительным сроком хранения (37%).

В Эстонии после праздников чаще всего остаются салаты и смешанные блюда (32%), запеченное мясо, а также рыба и птица (23%) и традиционные рождественские блюда (21%). При этом 35% респондентов утверждают, что у них ничего не остается.

Хотя после рождественского застолья еда и остается, 87% опрошенных используют ее в последующие дни, 9% делятся с другими, и лишь 1% выбрасывает остатки.

Эстония отличается от Латвии и Литвы тем, что оставшуюся еду здесь, как правило, доедают, а не выбрасывают. В Латвии и Литве ею чаще делятся с членами семьи, друзьями или соседями. Выбрасывают еду в этих странах также несколько чаще: в Литве — 4%, в Латвии — 2%.