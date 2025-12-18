Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На чём наши люди экономят в праздники: еда, подарки, развлечения?

18 декабря, 2025

Проведенное в ноябре компанией Norstat по заказу Lidl исследование о рождественских покупках показывает, что потребители в Эстонии встречают праздники с осторожным бюджетом: расходы стараются не увеличивать, активно следят за скидками, а оставшиеся блюда в основном используют рационально. 

Половина опрошенных (50%) планируют потратить на праздничный стол до 100 евро. До 200 евро намерены потратить лишь 6% респондентов, а 23% пока не могут сказать, каким будет их бюджет.

Ответы жителей Эстонии во многом схожи с ответами, полученными в ходе аналогичного опроса в Латвии. Среди литовцев потратить до ста евро планируют лишь 29%, что позволяет предположить, что жители Литвы наиболее уверенно подходят к потребительскому выбору в странах Балтии.

Большинство жителей Эстонии планируют потратить на праздники столько же или меньше, чем в прошлом году: 31% собираются потратить меньше, а 22% — столько же. Увеличить расходы намерены лишь 5% опрошенных. В то же время 28% респондентов признались, что никогда не планируют праздничные траты заранее, а 14% не могут спрогнозировать свой бюджет. 

Больше всего люди стараются экономить на подарках — так ответила почти четверть участников опроса. Они ищут скидки или делают подарки своими руками. 23% опрошенных экономят на украшении дома и праздничной одежде, а третья по величине группа респондентов сокращает расходы на развлечения. При этом 26% жителей Эстонии заявили, что во время праздников совсем не думают об экономии.

Среди респондентов из Латвии доля тех, кто «не экономит», составила 18,4%, а в Литве — 20%.

По мнению жителей Эстонии, самый эффективный способ сэкономить на праздничном столе — отслеживать скидки (так считают 57%). Другие популярные методы включают сравнение цен (37%), выбор более дешевых альтернатив, например, товаров собственных торговых марок (22%), и строгое следование списку покупок (17%). Кроме того, 14% опрошенных распределяют расходы на несколько месяцев.

В Латвии заблаговременные покупки и распределение расходов на несколько месяцев еще более популярны — так поступают почти 30% респондентов. В Литве отслеживание скидок также занимает первое место, однако этот метод популярен в меньшей степени, чем в Эстонии (48%).

В Эстонии рождественские закупки начинаются за один-два месяца до праздников: 24% жителей делают их за месяц, а 15% — за два. В то же время 19% не закупаются заранее, а 4% откладывают шопинг на сочельник.

Жители Латвии, напротив, в гораздо большей степени склонны откладывать все на последний момент: на рождественской неделе покупки делают 30% опрошенных. 

В ходе исследования в Литве респонденты чаще всего отмечали, что заранее покупают подарки (61%) и продукты с длительным сроком хранения (37%).

В Эстонии после праздников чаще всего остаются салаты и смешанные блюда (32%), запеченное мясо, а также рыба и птица (23%) и традиционные рождественские блюда (21%). При этом 35% респондентов утверждают, что у них ничего не остается.

Хотя после рождественского застолья еда и остается, 87% опрошенных используют ее в последующие дни, 9% делятся с другими, и лишь 1% выбрасывает остатки.

Эстония отличается от Латвии и Литвы тем, что оставшуюся еду здесь, как правило, доедают, а не выбрасывают. В Латвии и Литве ею чаще делятся с членами семьи, друзьями или соседями. Выбрасывают еду в этих странах также несколько чаще: в Литве — 4%, в Латвии — 2%.

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

