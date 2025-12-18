Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Переоденем? Почему Санта и Дед Мороз в костюмах красного цвета

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 09:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Вплоть до XX века Святого Николая и Санта-Клауса часто изображали в земляных тонах, таких как зеленый, коричневый или бежевый, пишет nra.lv со ссылкой на "thebillionshots".

Когда это у Санта-Клауса появился красный цвет костюма, который даже отдаленно не похож на оригинальные цвета?

Во всем виноват маркетинг, потому что в 1931 году компания Coca-Cola наняла художника Хэддона Сандблома для создания образа Санта-Клауса для своей рождественской рекламы.

Он создал образ весёлого, пухлого мужчины в ярко-красном костюме, соответствующем стилю Coca-Cola. Эта рекламная кампания оказалась настолько успешной, что стала мировым эталоном образа Санта-Клауса, который мы узнаём и по сей день.

Касательно Деда Мороза тоже не всё так просто. Его красный костюм, по сообщению ИИ, прочно вошел в образ после Октябрьской революции 1917 года, когда красный цвет стал символом труда и праздника, хотя до этого были популярны синие и белые шубы, а окончательно утвердился к 1937 году, когда он вернулся в советские праздники, став символом нового, советского Деда Мороза. 

История появления красного цвета:

До революции 1917-го года: Дед Мороз носил шубу, отороченную мехом, часто белого или синего цвета, чтобы соответствовать морозной теме.

После 1917 года: Красный цвет стал доминировать, ассоциируясь с пролетарским флагом, а также символизируя мужество, труд и красоту.

Возвращение в 1937 году: На первом советском новогоднем празднике в Кремле Дед Мороз уже предстал в знакомом красном костюме с белой опушкой, посохом и валенками, что закрепило этот образ на долгие годы. 

Таким образом, красный цвет стал «официальным» для Деда Мороза в советское время, сменив холодные оттенки на более праздничные и идеологически насыщенные. 

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Billion Shots™ (@thebillionshots)

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать