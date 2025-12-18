Переоденем? Почему Санта и Дед Мороз в костюмах красного цвета

Когда это у Санта-Клауса появился красный цвет костюма, который даже отдаленно не похож на оригинальные цвета?

Во всем виноват маркетинг, потому что в 1931 году компания Coca-Cola наняла художника Хэддона Сандблома для создания образа Санта-Клауса для своей рождественской рекламы.

Он создал образ весёлого, пухлого мужчины в ярко-красном костюме, соответствующем стилю Coca-Cola. Эта рекламная кампания оказалась настолько успешной, что стала мировым эталоном образа Санта-Клауса, который мы узнаём и по сей день.

Касательно Деда Мороза тоже не всё так просто. Его красный костюм, по сообщению ИИ, прочно вошел в образ после Октябрьской революции 1917 года, когда красный цвет стал символом труда и праздника, хотя до этого были популярны синие и белые шубы, а окончательно утвердился к 1937 году, когда он вернулся в советские праздники, став символом нового, советского Деда Мороза.

История появления красного цвета:

До революции 1917-го года: Дед Мороз носил шубу, отороченную мехом, часто белого или синего цвета, чтобы соответствовать морозной теме.

После 1917 года: Красный цвет стал доминировать, ассоциируясь с пролетарским флагом, а также символизируя мужество, труд и красоту.

Возвращение в 1937 году: На первом советском новогоднем празднике в Кремле Дед Мороз уже предстал в знакомом красном костюме с белой опушкой, посохом и валенками, что закрепило этот образ на долгие годы.

Таким образом, красный цвет стал «официальным» для Деда Мороза в советское время, сменив холодные оттенки на более праздничные и идеологически насыщенные.