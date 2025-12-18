Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британия вернулась в программу студенческой мобильности Erasmus

Euronews 18 декабря, 2025 11:17

Мир 0 комментариев

Лондон и Брюссель договорились о возвращении Великобритании в программу студенческого обмена Erasmus+ в 2027 году, то есть через семь лет после официального выхода Великобритании из ЕС, сообщает Евроньюз.

Примечательно, что и после "брексита" страна могла сохранить членство в программе, но тогда посчитала это невыгодны, учитывая, что армия британских студентов, уезжавших учиться по обмену, была заметно меньше числа тех, кто приезжал в вузы Великобритании из-за рубежа.

С тех пор правительство испытывало растущее давление со стороны студенческих организаций, добивавшихся переподключения к Erasmus.

По расчётам Лондона, в 2027 году программой смогут воспользоваться более 100 тыс. человек из Великобритании. Возвращение к ней британские власти назвали важным шагом на пути укрепления связей с ЕС в сфере образования и науки.

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР
Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов
Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

