Британия вернулась в программу студенческой мобильности Erasmus

Примечательно, что и после "брексита" страна могла сохранить членство в программе, но тогда посчитала это невыгодны, учитывая, что армия британских студентов, уезжавших учиться по обмену, была заметно меньше числа тех, кто приезжал в вузы Великобритании из-за рубежа.

С тех пор правительство испытывало растущее давление со стороны студенческих организаций, добивавшихся переподключения к Erasmus.

По расчётам Лондона, в 2027 году программой смогут воспользоваться более 100 тыс. человек из Великобритании. Возвращение к ней британские власти назвали важным шагом на пути укрепления связей с ЕС в сфере образования и науки.