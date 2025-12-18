Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Ханов привел примеры:

-Элементарно - речи президента, парламент, что говорится с трибуны парламента, что нельзя говорить с этой трибуны...Какое законодательство в защите нацменьшинств...

Ханов так же посетовал на двойные стандарты так называемых нацпатриотов:

-Что касается отцов-основателей Латвийского государства, я их очень уважаю. Национальное объединение могло бы прийти и посмотреть на Большое кладбище, где они там лежат, среди бутылок из-под пива и какашек собак. Это наш Пантеон. Могли бы позаботиться, ничего этого не происходит. Вместо этого русскоязычных жителей можно называть вшами и тд. Но проблема в другом - есть конституция - основа политической нации и это даже испортили...