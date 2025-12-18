Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
От «золотых девочек» до SkinnyTok: 8 женских трендов 2025 года, которые взорвали соцсети

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 11:31

Всюду жизнь 0 комментариев

Сестринство вместо одиночества, честные разговоры о теле, усталость от карьерной гонки и неожиданный возврат к культу худобы. В 2025 году соцсети стали площадкой, где женщины не просто делились личным опытом, а меняли общественную повестку. Мы собрали восемь трендов, которые стали вирусными — и показали, о чем на самом деле говорит женская аудитория.

«Золотые девочки»: стареть вместе, а не в одиночку
По всему миру набирает популярность формат совместного проживания пожилых женщин. Пенсионерки объединяются, чтобы делить расходы, бытовые обязанности и поддерживать друг друга. Такой образ жизни помогает сохранить автономию и финансовую устойчивость — и ломает представление о старости как о времени утраты контроля.

«Женщины поддерживают женщин»: сестринство без лозунгов
Хэштеги вроде #WomenSupportingWomen собирают миллионы публикаций. Женщины помогают друг другу в быту, в сложных жизненных ситуациях и даже в вопросах безопасности — от сопровождения в темное время суток до защиты от домогательств. Сестринство превращается из красивых слов в реальную практику взаимопомощи.

«Бегаешь как девчонка»: ирония против страха
Фраза, которая раньше звучала как насмешка, стала символом выживания. В соцсетях девушки делятся историями побегов от преследователей, рассказывают о постоянной настороженности и делают это с иронией. Так страх проговаривается — и перестает быть замалчиваемым.

«Мягкие девушки»: усталость от бесконечной гонки
Тренды #softlife и #softgirl отражают отказ от постоянной конкуренции и сверхнагрузок. Все больше женщин открыто говорят о желании замедлиться, снизить карьерные амбиции и сохранить внутренний ресурс. Это не про слабость, а про попытку выжить без выгорания.

«Отношение как к принцессе»: романтика как маркер ценности
Princess treatment стал одним из самых обсуждаемых трендов года. Роскошные свидания, цветы и забота в соцсетях подаются не как каприз, а как подтверждение собственной значимости. Для многих это способ вернуть ощущение безопасности и уважения после лет нестабильности.

«До» и «после»: честный разговор о теле после родов
Контент о теле после беременности стал ответом на усталость от идеализированных образов. Женщины показывают растяжки, изменения фигуры и говорят о гордости за прожитый опыт. Реалистичность снижает чувство стыда и одиночества — и меняет норму.

SkinnyTok: опасный возврат к культу худобы
Несмотря на блокировки хэштегов, в 2025 году вновь всплыла риторика экстремального похудения. Контент о голодании и «дисциплине через отказ от еды» стал отражением тревожности и желания контролировать хотя бы одну сферу жизни — собственное тело.

«Это просто лютеиновая фаза»: внимание к женскому здоровью
Тренд на обсуждение фаз цикла сделал разговор о гормонах и самочувствии массовым и ироничным. Девушки открыто говорят о перепадах настроения, аппетите и усталости — и тем самым нормализуют телесные процессы, о которых раньше предпочитали молчать.

 

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать