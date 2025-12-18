Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Сняв санкции с Белоруссии, Трамп получил рычаг давления на Канаду: хитрый ход!

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 12:29

0 комментариев

Торговля калием между США и Белоруссией возобновится после почти четырехлетнего перерыва в связи с отменой санкций США в отношении белорусского калия 13 декабря с немедленным вступлением в силу, пишет Argus media.

Что это дает США?

Снятие санкций с белорусского калия позволяет США, возможно, еще больше диверсифицировать источники импорта калия, что свидетельствует о том, что это является более приоритетной задачей для Белого дома, чем первоначально предполагали участники рынка.

США имеют ограниченное внутреннее производство калийных удобрений и в значительной степени зависят от импорта, особенно из Канады. По данным Бюро переписи населения США, в 2024/25 году страна импортировала 13,5 млн т калия, примерно 85% поступило из Канады и 9% из России. Ни один другой крупный рынок импорта калийных удобрений не зависит в такой степени от одного источника.

Белорусские удобрения не поставлялись в США с февраля 2022 года, а в 2017-21 годах в страну в среднем ввозилось 635 000 т белорусского калия в год.

Это изменение политики произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести жесткие пошлины на импорт канадских удобрений, и возобновление торговли с Белоруссией может быть использовано США в качестве рычага давления в текущей тарифной войне между двумя странами. Однако США не смогут заменить все 11-12 млн т/год канадского калийного удобрения, которое им необходимо, белорусским продуктом.

Это также соответствует стратегии Трампа по обеспечению потребностей страны в важнейших минералах. Трамп включил калий в список важнейших минералов США, составленный администрацией в этом году, и поручил правительству США ускорить рассмотрение разрешений на проекты по добыче важнейших минералов. Важность калийных удобрений была также подчеркнута, когда Белый дом освободил ряд калийных удобрений — MOP, SOP, NOP, NPK и сульфат магния — от ряда тарифов, введенных в начале этого года.

Что это дает Белоруссии?

Белорусский калий является одним из важнейших товаров для белорусской экономики и обеспечивает стране значительный источник иностранной валюты.

После введения санкций белорусский продукт практически исчез с мирового рынка калийных удобрений в 2022 году. Однако Белоруссия гораздо быстрее, чем ожидалось, восстановила свои позиции на международном рынке. Россия сыграла ключевую роль в этом восстановлении. После того как 1 февраля 2022 года Белоруссия лишилась доступа к литовскому порту Клайпеда, который ранее был основным центром экспорта белорусского калия, компания-поставщик была вынуждена объявить форс-мажорные обстоятельства и найти альтернативные маршруты для экспорта своей продукции. Сегодня большая часть белорусского калия экспортируется через российские порты, что привело к увеличению затрат и сроков поставки.

По оценкам Argus, Клайпеда обрабатывала 9-11 млн т/год белорусского калия. В этом году Белоруссия планирует экспортировать более 12 млн т, превысив уровень экспорта до введения санкций.

Без доступа к рынкам США и ЕС Белоруссия в значительной степени опиралась на такие рынки, как Бразилия, Китай и Юго-Восточная Азия, часто устанавливая агрессивные цены для сохранения доли рынка. Возобновление торговли с США дает возможность снизить зависимость от этих регионов.

Отмена санкций также значительно упростит компаниям торговлю белорусским калием по всему миру, за исключением ЕС и Великобритании, где санкции в отношении Белоруссии остаются в силе.

 

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Убрать могилки отцов-основателей Латвии от мусора «патриотам» некогда — они заняты травлей русскоязычных: Ханов

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

