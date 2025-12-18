Сняв санкции с Белоруссии, Трамп получил рычаг давления на Канаду: хитрый ход!

Что это дает США?

Снятие санкций с белорусского калия позволяет США, возможно, еще больше диверсифицировать источники импорта калия, что свидетельствует о том, что это является более приоритетной задачей для Белого дома, чем первоначально предполагали участники рынка.

США имеют ограниченное внутреннее производство калийных удобрений и в значительной степени зависят от импорта, особенно из Канады. По данным Бюро переписи населения США, в 2024/25 году страна импортировала 13,5 млн т калия, примерно 85% поступило из Канады и 9% из России. Ни один другой крупный рынок импорта калийных удобрений не зависит в такой степени от одного источника.

Белорусские удобрения не поставлялись в США с февраля 2022 года, а в 2017-21 годах в страну в среднем ввозилось 635 000 т белорусского калия в год.

Это изменение политики произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести жесткие пошлины на импорт канадских удобрений, и возобновление торговли с Белоруссией может быть использовано США в качестве рычага давления в текущей тарифной войне между двумя странами. Однако США не смогут заменить все 11-12 млн т/год канадского калийного удобрения, которое им необходимо, белорусским продуктом.

Это также соответствует стратегии Трампа по обеспечению потребностей страны в важнейших минералах. Трамп включил калий в список важнейших минералов США, составленный администрацией в этом году, и поручил правительству США ускорить рассмотрение разрешений на проекты по добыче важнейших минералов. Важность калийных удобрений была также подчеркнута, когда Белый дом освободил ряд калийных удобрений — MOP, SOP, NOP, NPK и сульфат магния — от ряда тарифов, введенных в начале этого года.

Что это дает Белоруссии?

Белорусский калий является одним из важнейших товаров для белорусской экономики и обеспечивает стране значительный источник иностранной валюты.

После введения санкций белорусский продукт практически исчез с мирового рынка калийных удобрений в 2022 году. Однако Белоруссия гораздо быстрее, чем ожидалось, восстановила свои позиции на международном рынке. Россия сыграла ключевую роль в этом восстановлении. После того как 1 февраля 2022 года Белоруссия лишилась доступа к литовскому порту Клайпеда, который ранее был основным центром экспорта белорусского калия, компания-поставщик была вынуждена объявить форс-мажорные обстоятельства и найти альтернативные маршруты для экспорта своей продукции. Сегодня большая часть белорусского калия экспортируется через российские порты, что привело к увеличению затрат и сроков поставки.

По оценкам Argus, Клайпеда обрабатывала 9-11 млн т/год белорусского калия. В этом году Белоруссия планирует экспортировать более 12 млн т, превысив уровень экспорта до введения санкций.

Без доступа к рынкам США и ЕС Белоруссия в значительной степени опиралась на такие рынки, как Бразилия, Китай и Юго-Восточная Азия, часто устанавливая агрессивные цены для сохранения доли рынка. Возобновление торговли с США дает возможность снизить зависимость от этих регионов.

Отмена санкций также значительно упростит компаниям торговлю белорусским калием по всему миру, за исключением ЕС и Великобритании, где санкции в отношении Белоруссии остаются в силе.