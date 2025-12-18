Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каннабис не лечит всё: исследователи остудили ажиотаж вокруг «медицинской травки»

18 декабря, 2025 13:12

Азбука здоровья

Медицинский каннабис активно используют для лечения по всему миру — от боли и тревожности до бессонницы. Но наука внезапно поставила этому тренду жёсткие границы.

Учёные из UCLA Health проанализировали более 2 500 исследований, опубликованных с 2010 по 2025 год, и пришли к однозначному выводу: у каннабиса есть убедительная клиническая польза лишь в очень ограниченном числе случаев. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале JAMA.

Несмотря на популярность, доказательства эффективности "травки"  при хронической боли, тревоге и нарушениях сна оказались слабыми или противоречивыми. При этом именно боль остаётся самой частой причиной, по которой люди обращаются к медицинскому каннабису. Однако действующие клинические рекомендации не считают его препаратом первой линии.

Где польза действительно подтверждена — так это в применении конкретных каннабиноидных препаратов, одобренных регуляторами. Их используют при тошноте и рвоте после химиотерапии, потере аппетита у пациентов с ВИЧ и СПИДом, а также при редких формах детской эпилепсии, включая синдром Драве. Речь идёт не о «натуральном средстве», а о строго дозированных лекарственных формах.

Исследование также напомнило о рисках, о которых часто умалчивают. Около 29% пользователей "медицинского каннабиса" соответствуют критериям зависимости. Длительное употребление высокопотентного каннабиса связано с ростом тревожных и психотических симптомов, особенно у подростков. Регулярное использование также ассоциируется с повышенным риском инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Главный вывод звучит холодно: общественный энтузиазм вокруг каннабиса давно обогнал научные доказательства. Он может помочь отдельным пациентам в конкретных ситуациях, но универсальным лекарством не является. Авторы призывают врачей говорить с пациентами честно — не по моде, а по данным науки.

Каннабис оказался куда менее чудодейственным, чем принято считать. И это особенно важно помнить там, где он по-прежнему воспринимается как «почти лекарство».

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 13:46

0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать