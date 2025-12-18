Каннабис не лечит всё: исследователи остудили ажиотаж вокруг «медицинской травки»

Учёные из UCLA Health проанализировали более 2 500 исследований, опубликованных с 2010 по 2025 год, и пришли к однозначному выводу: у каннабиса есть убедительная клиническая польза лишь в очень ограниченном числе случаев. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале JAMA.

Несмотря на популярность, доказательства эффективности "травки" при хронической боли, тревоге и нарушениях сна оказались слабыми или противоречивыми. При этом именно боль остаётся самой частой причиной, по которой люди обращаются к медицинскому каннабису. Однако действующие клинические рекомендации не считают его препаратом первой линии.

Где польза действительно подтверждена — так это в применении конкретных каннабиноидных препаратов, одобренных регуляторами. Их используют при тошноте и рвоте после химиотерапии, потере аппетита у пациентов с ВИЧ и СПИДом, а также при редких формах детской эпилепсии, включая синдром Драве. Речь идёт не о «натуральном средстве», а о строго дозированных лекарственных формах.

Исследование также напомнило о рисках, о которых часто умалчивают. Около 29% пользователей "медицинского каннабиса" соответствуют критериям зависимости. Длительное употребление высокопотентного каннабиса связано с ростом тревожных и психотических симптомов, особенно у подростков. Регулярное использование также ассоциируется с повышенным риском инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Главный вывод звучит холодно: общественный энтузиазм вокруг каннабиса давно обогнал научные доказательства. Он может помочь отдельным пациентам в конкретных ситуациях, но универсальным лекарством не является. Авторы призывают врачей говорить с пациентами честно — не по моде, а по данным науки.

Каннабис оказался куда менее чудодейственным, чем принято считать. И это особенно важно помнить там, где он по-прежнему воспринимается как «почти лекарство».